1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İdlip'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.
 14 Mayıs 2019 04:02
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İdlip'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, rejimin son iki haftadır İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesine yönelik ateşkes ihlallerinin endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, sivillerin yanı sıra okul ve hastanelerin hedef alınıp tahrip edilmesinin terörle mücadeleyle izahının mümkün olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin amacının İdlip'te Türk-Rus işbirliğini sabote etmek ve Astana ruhunu zedelemek olduğuna işaret etti. Erdoğan, İdlip'te gerilimin tırmanmasının Anayasa Komitesi'nin ihdası ve siyasi sürecin akamete uğratılması riskini de beraberinde getirdiğine dikkati çekti.

Görüşmede her iki lider Soçi Mutabakatına olan bağlılıklarını teyit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne dek Soçi Muhtırası'nın uygulanmasında önemli mesafe kat edildiğini, buna mukabil yaşanan saldırıların ortak hedeflere zarar verebileceğini dile getirdi. Son olarak Bosna-Hersek'te yaşanan hükümet krizine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin uluslararası örgütlerle işbirliğini artırmasının barış ve istikrar için elzem olduğuna inandıklarını kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanlığına ait atama kararı yayımlandı
14 Mayıs 2019 03:58		 Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki
14 Mayıs 2019 01:01
14 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
14 Mayıs 2019 00:03		 KHK'lı akademisyenin pasaport başvurusu reddedildi
13 Mayıs 2019 23:42
Binali Yıldırım: Adamlar sağlam çalmış
13 Mayıs 2019 22:57		 'Bizim tasarladığımız proje hayata geçmiş oldu'
13 Mayıs 2019 22:53
'Hemşire ve ebeler, sistemimizin asli unsurlarıdır'
13 Mayıs 2019 21:33		 Ordu'da üretiliyor! Kilosu 20 bin TL'ye kadar satılıyor
13 Mayıs 2019 21:18
Erdoğan: Milletimiz bizden her alanda hizmet bekliyor
13 Mayıs 2019 20:51		 İçişleri Bakanlığından 'silah ruhsatı' açıklaması
13 Mayıs 2019 20:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:02 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü03:58 - Diyanet İşleri Başkanlığına ait atama kararı yayımlandı01:01 - Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki00:03 - 14 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:01 - 2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir23:52 - Soğanın kilogramı 9 liradan 1 liraya düştü23:47 - Kaleden intihara kalkışan liseli kızı polis ikna etti23:42 - KHK'lı akademisyenin pasaport başvurusu reddedildi23:37 - Kırklareli'nde Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı23:32 - Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
23:27 - Ordulu çilek üreticileri talebe yetişemiyor23:22 - Türk bilim insanları dünyaya örnek oldu23:17 - 'Hint düğünleri için Türkiye'ye talep katlanarak artıyor'23:12 - O bölgede konut sahibi olanlar yaşadı!23:07 - Dev hasılat! 15 ayda 2 milyar TL kazandırdı23:02 - FETÖ'den gözaltı kararı çıkarılan 52 eski polis yakalandı22:57 - Binali Yıldırım: Adamlar sağlam çalmış22:53 - 'Bizim tasarladığımız proje hayata geçmiş oldu'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sanatçıların, İstanbul seçimlerinde, taraf olacak şekilde mesaj yayınlamalarını, doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir
14 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Diyanet İşleri Başkanlığına ait atama kararı yayımlandı
Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bilgisayar işletmeni 1
ölen bir daha ölemez 2
Orucu da yanlış anladık 1
Yeşil 2
hasan şaş 1
Sonunu düşünmemek 1
hdp'nin içinde çok iyi niyetli siyasetçiler var 1
borcam 1
Uykusuz 1
anneler günü 9
SON İLANLAR
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
Derme Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Selevir Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam