Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
|14 Mayıs 2019 04:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İdlip'te yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, rejimin son iki haftadır İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesine yönelik ateşkes ihlallerinin endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, sivillerin yanı sıra okul ve hastanelerin hedef alınıp tahrip edilmesinin terörle mücadeleyle izahının mümkün olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin amacının İdlip'te Türk-Rus işbirliğini sabote etmek ve Astana ruhunu zedelemek olduğuna işaret etti. Erdoğan, İdlip'te gerilimin tırmanmasının Anayasa Komitesi'nin ihdası ve siyasi sürecin akamete uğratılması riskini de beraberinde getirdiğine dikkati çekti.
Görüşmede her iki lider Soçi Mutabakatına olan bağlılıklarını teyit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne dek Soçi Muhtırası'nın uygulanmasında önemli mesafe kat edildiğini, buna mukabil yaşanan saldırıların ortak hedeflere zarar verebileceğini dile getirdi. Son olarak Bosna-Hersek'te yaşanan hükümet krizine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin uluslararası örgütlerle işbirliğini artırmasının barış ve istikrar için elzem olduğuna inandıklarını kaydetti.
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