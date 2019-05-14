Borsa, güne yükselişle başladı
|14 Mayıs 2019 10:10
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 değer kazancıyla 86.615,43 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 332,89 puan ve yüzde 0,39 artışla 86.615,43 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile sigorta oldu.
Dün dünya borsalarındaki negatif seyir ve yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle Borsa İstanbul'da satış baskısının arttığı görüldü. Günü yüzde 2,54 azalışla 86.282,54 puanla tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece 30 Ocak 2017'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden sonuç alınamaması ve ABD-İran geriliminin küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olduğunu söyledi.
Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ZEW endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde ise 85.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalmasını bekliyor. Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,6 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,6 yükseleceği tahmin ediliyor.
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