1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sandıkta FETÖ tescillendi

31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir seçimlerinde terör izini araştıran İstanbul Başsavcılığı, sandığa düşen FETÖ gölgesini tescilledi. Başsavcılık, FETÖ'nün ByLock programını kullandığını tespit ettiği sandık kurulu üyesi iki kişi için tutuklama istedi. İfadesine başvurulan 35 kişiden 26'sı için de yurtdışı yasağı koyuldu.
 14 Mayıs 2019 06:10
Yazdır
Sandıkta FETÖ tescillendi

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde çalınan binlerce oy için iki koldan yürütülen soruşturma derinleşiyor. Sandık kurullarında terör izini araştıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sandığa düşen FETÖ gölgesini tescilledi. Başsavcılık FETÖ ile irtibatı tespit edilen 43 sandık kurulu başkan ve üyesinin 35'inin ifadesine başvurdu. Şüphelilerden 26'sına yurt dışı yasağı konularak ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden 41'inin belirli tarihlerde FETÖ'nün bankası Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edilmişti.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

Başsavcılığın belirlerlediği FETÖ'cü sandık kurulu üyelerinin ikisinin ise kriptolu mesajlaşma uygulaması Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. 2 Bylock'çu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadelerine başvurulan Bylock'çular FETÖ üyeliği suçlaması ve tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheliden bir tanesi olan M.S'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Sultanbeyli 1. Seçim bölgesinde yer alan Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda bin 291 sayılı sandıkta sandık üye olarak görev yaptığı öğrenildi.

15 TEMMUZ'DAN SONRA MSÜ'YE GİRMİŞ

Spor akademisi mezunu olan M.S'nin 2017 yılında darbe girişimi sonrası kurulan İzmir Foça'daki Milli Savunma Üniversitesi'ni (MSÜ) kazandığı ve burada eğitim almaya başladığı belirlendi. Ocak 2017'de subaylık eğitimine başladığı ancak Ağustos ayında FETÖ iltisakı nedeniyle okuldan atıldığı öğrenilen M.S'nin son olarak devlet okulunda beden eğitimi öğretmeni olarak çalıştığı tespit edildi.


TALİMATLA PARA YATIRDI

Gözaltına alınan bir diğer Bylock kullanıcısı şüpheli ise A.Ç oldu. A.Ç'nin Ataşehir Hasan Leyli İlköğretim Okulu'nda bin 49 no'lu sandıkta sandık başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. A.Ç'nin incelenen banka hesaplarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından 2014'te verilen talimat sonrası Bank Asya'daki hesabında artış görüldüğü tespit belirlendi.

İKİNCİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul'da sandıklardaki usulsüzlüklerle ilgili diğer soruşturma ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin suç duyuruları üzerine 32 ayrı soruşturma başlatan Başsavcılık, 100 yakın kişiyi ifadeye çağırmıştı. Başsavcılığın listedeki 40 kişinin ifadesini aldı.

SEÇİM KURULU BAŞKANI DA VAR

Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nun Maltepe'de görev yapan ve birinci dereceden yakınları terör örgütleriyle bağlantılı olan sandık başkanı ve üyeleriyle ilgili araştırması da devam ediyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ifadeye çağırdığı isimler arasında Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü Emel Kaplan da vardı.


Mustafa Sait Özkan


Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den gözaltı kararı çıkarılan 52 eski polis yakalandı
13 Mayıs 2019 23:02		 FETÖ'nün belediyeler imamı özel hücreye konuldu
13 Mayıs 2019 22:22
475 sanıklı Akıncı Üssü davası devam edildi
13 Mayıs 2019 20:56		 Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker şehit
13 Mayıs 2019 20:36
Tunceli'de turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
13 Mayıs 2019 18:36		 Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
13 Mayıs 2019 18:30
FETÖ sanığı SAT'çılarla 'mahrem imamları'nın tutukluluğuna devam istemi
13 Mayıs 2019 17:48		 Genelkurmay çatı davasında 'yurtta sulh konseyi' üyesi savunma yaptı
13 Mayıs 2019 17:44
DEAŞ'ın sözde üst düzey emiri tutuklandı
13 Mayıs 2019 17:33		 Yüksekova'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
13 Mayıs 2019 17:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:05 - İsrafa karşı makine geliştirildi06:40 - Eşref Kolçak'tan üzücü haber: Hastaneye kaldırıldı06:30 - Ülke genelinde sıcaklık 2-5 derece artacak-Haritalı06:10 - Sandıkta FETÖ tescillendi04:02 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü03:58 - Diyanet İşleri Başkanlığına ait atama kararı yayımlandı01:01 - Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki00:03 - 14 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları00:01 - 2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir23:52 - Soğanın kilogramı 9 liradan 1 liraya düştü
23:47 - Kaleden intihara kalkışan liseli kızı polis ikna etti23:42 - KHK'lı akademisyenin pasaport başvurusu reddedildi23:37 - Kırklareli'nde Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı23:32 - Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı23:27 - Ordulu çilek üreticileri talebe yetişemiyor23:22 - Türk bilim insanları dünyaya örnek oldu23:17 - 'Hint düğünleri için Türkiye'ye talep katlanarak artıyor'23:12 - O bölgede konut sahibi olanlar yaşadı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sanatçıların, İstanbul seçimlerinde, taraf olacak şekilde mesaj yayınlamalarını, doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir
Sandıkta FETÖ tescillendi
Diyanet İşleri Başkanlığına ait atama kararı yayımlandı
14 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
İsrafa karşı makine geliştirildi
Eşref Kolçak'tan üzücü haber: Hastaneye kaldırıldı
Ülke genelinde sıcaklık 2-5 derece artacak-Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadınların silahları 3
güzel olduğunuz kadar küstahsınız da 2
vedat milör 2
sözlük canavarı 3
borcam 1
dalgın 4
asdjkljasdjs 5
Öğrenci evi 2
fenerbahçe'nin alenen kümede bırakılması 2
cem yılmaz 1
SON İLANLAR
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
Derme Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Selevir Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Sultangazi Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam