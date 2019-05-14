İsrafa karşı makine geliştirildi

İnsanlığın temel sorunlarından biri olan israfa karşı hareket geçen yerli ve milli şirket Kademe Atık Teknolojileri geri dönüşüme kazandırılacak bir makine sistemi geliştirdi. Ar-Ge çalışmalarıyla ev ve sanayi tipinde olan Kompost Makinesi buluşuna imza attıklarını söyleyen Kademe Atık Teknolojileri Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik açıklamalarda bulundu.

MİLYARLARCA DOLAR ÇÖPE GİDİYOR

Dünyada yılda 1.3 milyar ton yemek israf edildiğine işaret eden Kenan Çelik, "Ülke bazında ABD'de de her yıl 38 milyon ton, Japonya'da 19 milyon ton yemek çöpe gidiyor. Diğer yandan Kanada'da israf edilen yemeklerin parasal değeri ise 31 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye'de ise günde 4,9 milyon, yılda 1,7 milyar adet ekmek çöpe gidiyor. Bununla birlikte her yıl 18 milyon ton sebze ve meyve çöpe atılırken, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu açıklamasına göre yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor" bilgisini verdi.

Şuayip Alabay