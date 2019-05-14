Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin New Haven şehrinde Diyanet Camisi'nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği. Tek tesellimiz can kaybının olmaması" dedi.
|14 Mayıs 2019 07:30
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