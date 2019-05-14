'Yerli Kara Şahin' helikopterinin motoru teslim edildi

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından üretilen ve "Yerli Kara Şahin" helikopterlerine güç verecek ilk T700-TEI-701D motoru, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) teslim edildi.

TEI'dan düzenlenen Turboşaft Ar-Ge Test Merkezi Binaları Temel Atma Töreni ile T700-TEI-701D Motoru Teslim Töreni'ne katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'ye adım atan, yatırım yapan ve ortaklıklara giren firmaların kesinlikle pişman olmayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin motor tasarımıyla ilgili belirli adımları atmaya başladığını hatırlatan Demir, milli helikopter ve ATAK helikopterinin motoru olabilecek motorun çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Demir, bu tür çalışmaların uzun süre aldığını dile getirerek, bu süreçte hızlı, çevik ve atak olmaları gerektiğine işaret etti.

Ülkenin sadece turboşaft motora değil, turboprop, turbojet ve turbofanlara da ihtiyacı olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Bu konuda gerekli irade, enerji ve potansiyel mevcut. TEI çok yetenekli bir üretim şirketi olmakla beraber tasarım faaliyetlerini ve kabiliyetlerini de geliştirdi. Milli olarak kurduğu TR Motor şirketimiz tasarım faaliyetleri ve Türkiye'nin gelecekte milli motor tasarım merkezi olması açısından da önemli rol alacaktır. Ayrıca TEI gibi şirketlerimize de destek vereceği gibi özellikle seri üretim anlamında büyük işler düşecektir."

"TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞ 2000 BEYGİRLİK İLK YERLİ HELİKOPTER MOTORU"

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit de "Yerli Kara Şahin" helikopterlerinin TUSAŞ, TEI ve ASELSAN iş birliğiyle uçurulacağını belirtti.

Helikopterlere güç verecek 236 adet T700-TEI-701D motorunun belirlenen süre zarfında Türk ordusuna teslim edileceğini kaydeden Akşit, "T700-TEI-701D'nin Türkiye'de üretilmiş 2000 beygirlik ilk yerli helikopter motoru. Gökbey Genel Maksat Helikopteri'ne güç verecek turboşaft motorun Ar-Ge Test Merkezi'nin de temelini atmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından ilk T700-TEI-701D motorunun teslimi ve Turboşaft Ar-Ge Test Merkezi'nin temel atma törene yapıldı.

Daha sonra Demir ve beraberindekiler, Yerli Kara Şahin helikopterine güç verecek T700-TEI-701D motorunu test etti.