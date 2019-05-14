1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Her otopark LPG'li araç alamayacak

Merakla beklenen LPG'li araçların kapalı otoparklara girmesini sağlayan düzenlemede önemli bir aşamaya geçildi
 14 Mayıs 2019 07:40
Yazdır
Her otopark LPG'li araç alamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuyla ilgili yönetmelik taslağını hazırlayarak sektörün görüşüne sundu. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik taslağında yer alan bilgilere göre, konutların yer aldığı binalar kapsam dışında bırakıldı. Buna göre araçlar, girmeleri yasak olan kapalı otoparklara standartlara uymaları halinde girebilecek. Türk Standartları Enstitüsü'nün(TSE) 9881 numaralı 'Araç park yerleri için kurallar' standardında yer alan şartlara uyan otoparklar LPG'li araçları içeriye alabilecek. Bu noktada TSE'den standarda uygunluk belgesi ile bölgedeki itfaiye teşkilatının iznini almaları kaydıyla LPG'li araçların girmesine ruhsat vermeye yetkili idarelerce izin verilebileceği ifade edildi.

İŞARETLİ OTOPARK

Ruhsat vermeye yetkili idareler, izin verilen otoparkların periyodik olarak denetimlerini yapmakla yükümlü olacak. Bu otoparkların araç giriş kısmına, 'idare izni' 'periyodik denetim bilgisi' ile 'TS 9881'e uygunluk işareti' en az 70x50 ebatlarında, araçların görebileceği şekilde asılacak. LPG'li araçların kapalı otoparklara alınabilmesi konusunda Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı iş birliği yapıyor.

Etiketli olmayan araç alınmayacak

Bu otoparkları kullanacak araçlarda da, LPG dönüşümünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar uygun olduğunu gösteren işaretlemeler aranacak. İşaretler barkod veya QR kod şeklinde olabilecek. Uygun olmayan araçlar görevlilerce otoparka alınmayacak.

Osman Çobanoğlu

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'LPG'li araçlara kapalı otopark yasağı kalksın'
13 Mayıs 2019 10:50		 Toplam ticari araç ihracatı 4 ayda yüzde 2 arttı
11 Mayıs 2019 15:55
Yerli otoda plan tıkır tıkır işliyor
11 Mayıs 2019 08:45		 2019'un en çok satan otomobilleri belli oldu
09 Mayıs 2019 21:42
'Seçimi kaybedince arabama küstüm ve garaja park ettim'
09 Mayıs 2019 13:50		 Yerli otomobile sipariş kuyruğu
08 Mayıs 2019 13:25
Otomobil seçiminde en çok hangi renkler tercih edildi?
07 Mayıs 2019 22:47		 Otomotiv ihracatı nisanda 2,6 milyar dolar oldu
05 Mayıs 2019 19:11
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk dört ayında yüzde 48 azaldı
03 Mayıs 2019 11:40		 Sürücülere yazlık bakım uyarısı
01 Mayıs 2019 12:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sanatçıların, İstanbul seçimlerinde, taraf olacak şekilde mesaj yayınlamalarını, doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir
Sandıkta FETÖ tescillendi
Diyanette 3 genel müdür ile teftiş kurulu başkanı görevden alındı
Her otopark LPG'li araç alamayacak
Firari FETÖ'cüler için Almanya'da ihanet kampları
'Çok cumhur reisleri gördüm ama Erdoğan gibisini görmedim'
İsrafa karşı makine geliştirildi
14 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Eşref Kolçak'tan üzücü haber: Hastaneye kaldırıldı
Cezaevi firarisi 5. kattan atladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anlam karmaşası 3
pudra 1
bang bang 1
dalgın 4
lost çok bozdu 1
bilgisayar işletmeni 1
Su savaşları 1
İtimat etmek 1
ilacın yan etkileri 2
çünkü çaldılar 3
SON İLANLAR
Gülağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
Derme Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Selevir Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam