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HDP gençleri dağa göndermiş

HDP, "Gençlik Meclisi" maskesiyle beynini yıkadığı gençleri terör örgütü PKK'ya yollamış
 14 Mayıs 2019 07:15
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HDP gençleri dağa göndermiş

Gazetemiz Mardin'de HDP'li Ahmet Türk'ün seçilir seçilmez dağa çıkışı bitiren gençlik merkezlerine kilit vurmasını gündeme taşımıştı.

HDP'nin devletini yaptığı gençlik merkezlerini kapatıp, kendi kurduğu merkezlerde dağa elaman götürdüğü iddianameyle ortaya çıktı. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 37 sanığın "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, terör örgütünün gençlik yapılanmasının ülke genelinde legal görünümlü çalışmalar adı altında katılım ve örgütleme faaliyetleri yürüttüğüne yer verilerek, dağa çıkışlar kesilince PKK'nın siyasi kolu HDP'nin devreye girdiği belirtildi. Örgütleme faaliyetlerinin 'HDP Gençlik Meclisi' çatısı altında yürütüldüğünün tespit edildiği kaydedilen iddianamede şöyle denildi: "Terör örgütü, içinde bulunduğu çöküşü durdurmak ve yeniden bir çıkış yakalayabilmek amacıyla müzahir gençlik kitlesine özel bir misyon yüklemiş, bu kapsamda HDP gençlik konferanslarıyla gençlik kitlesini hareketlendirme, taban motivasyonunu arttırma çabasına girmiştir.

Gençlik kitlesi nezdinde hedeflediği örgütlülüğü yakalaması durumunda eleman kazanma faaliyetlerine ağırlık vererek yurt içinde ve sınır ötesinde nicel yoksunluğunu telafi etmeye çalışmaktadır. Şüphelilerin bir kısmının da PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilmektedir."
Türkiye
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