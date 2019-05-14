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'Çok cumhur reisleri gördüm ama Erdoğan gibisini görmedim'

'Tavernalar Kralı' lakaplı sanatçı Yorgo Vapurudis, Beyoğlu Belediyesi'nin iftarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Vapurudis: Çok cumhur reisleri gördüm ama Erdoğan gibisini görmedim
 14 Mayıs 2019 08:10
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'Çok cumhur reisleri gördüm ama Erdoğan gibisini görmedim'

Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde önceki gün büyük bir buluşma yaşandı. Tavernalar Kralı lakaplı 80 yaşındaki ünlü sanatçı Yorgo Vapurudis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme dileği gerçek oldu. Sanatçı, geçirdiği kaza sonucunda Balıklı Rum Hastanesi'nde kalmaya başlamıştı. Yorgo Vapurudis, geçtiğimiz aylarda SABAH Günaydın'a verdiği röportajda "Tek dileğim ölmeden Erdoğan'ı görmek ve elini sıkmak" açıklamasını yapmıştı.

Sanatçının dileği gerçekleşti.

Rum Hastanesi Genel Koordinatörü Selçuk Atay ile Vapurudis, önceki akşam Beyoğlu Belediyesi'nin davetiyle düzenlenen iftar yemeğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Vapurudis, buluşmanın detaylarını anlattı. Sanatçı, "Çok cumhur reisleri gördüm ama Erdoğan gibisini görmedim. Bu ülkenin, bu milletin Erdoğan'a ihtiyacı var. Allah her zaman Erdoğan'ın yardımcısı olsun" dedi. Yorgo Vapurudis, iftar yemeğinde sohbet ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Balıklı Rum Hastanesi'ne davet ettiğini de söyledi.

HAKAN UÇ
Sabah
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