Firari FETÖ'cüler için Almanya'da ihanet kampları

SABAH, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Avrupa'da en çok barındığı ülkelerin başında gelen Almanya'daki örgüt yapılanmasının izini Berlin'de sürdü. Araştırmalarımıza göre FETÖ'nün Yunanistan üzerinden firar eden mensupları, Alman devletinin gözetimindeki modern kamplarda kalıyor. Örgüt üyeleri Almanya'da adeta VIP koşullarında karşılanıyor ve barındırılıyor. FETÖ'nün Almanya'ya gelen üyeleri, Yunanistan'daki ana dağıtım üssünden Avrupa'ya geçen kadrodan oluşuyor. Firar organizasyonunu Yunanistan'dan yöneten ve Almanya'ya yönlendiren kişi ise ilk kez yine SABAH'ın ifşa ettiği imam Yalçın Esmek. Esmek'in Yunanistan'dan gönderdiği örgüt üyeleri özellikle Berlin'de bir göçmen diasporası oluşturacak şekilde yaşıyor. SABAH Özel İstihbarat Bölümü, FETÖ'nün Almanya'da bulunan yaklaşık 50 kampından on birini yerinde gözlemledi, görüntüledi. 200 ila 500 arasında değişen sayılarda mültecinin barındığı bu kamplar, yoğun güvenlik önlemleriyle korunuyor. Girişlerinde nizamiye bulunan ve güvenlik kontrolünden geçtikten sonra girilebilen kimisi tel örgülerle çevrili kamplardaki FETÖ'cülerin iaşesi örgütün ödemeleriyle devlet kontrolünde sağlanıyor.

BAE ÜZERİNDEN DE GELİYORLAR

Edindiğimiz bilgilere göre FETÖ mensupları Türkiye'den kaçak yollarla Meriç (Evros) Nehri yoluyla Yunanistan üzerinden veya Gürcistan-Irak üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri/BAE aktarmalı olarak Almanya'ya geliyor. En sık kullanılan yol Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Almanya'ya intikal. Bu kapsamda daha çok Schönefeld Havalimanı'nı kullanan örgüt mensupları ağırlıklı olarak 'Falkenberger Str. 151-154, 13088 Berlin' ve 'Columbiadamm 10, 10965 Berlin' adreslerinde bulunan Mülteci Barınma merkezlerine gidiyor. Almanya'ya siyasi iltica amacıyla gelen FETÖ/PDY terör örgütü mensupları, ülkeye hangi yolla giriş yaparlarsa yapsınlar (legal/ illegal) sonrasında resmi makamlara başvuruda bulunup geçici bir kimlik alıyorlar. Bu başvurular, Göç ve Mülteciler Federal Dairesi / Bundesamt für Migration and Refugees (BAMF) Berlin Merkezi 'Bundesallee 44, 10715 Berlin' ile -BAMF'a bağlı 'Badensche Str. 23, 10715 Berlin' adresindeki merkeze ve irtibat ofisine yapılıyor. Siyasi iltica başvurusunda bulunan örgüt mensubunun 'Dublin prosedürü' kapsamında ortak veri tabanında kaydı varsa, yani ilgili kişi daha önce bir AB üyesi ülkede sığınma başvurusu yaptıysa Almanya'ya yaptığı başvuru geçersiz sayılıyor. İltica başvuruları ön kabul alan FETÖ mensupları ise merkezi Nürnberg'te bulunan BAMF Otomasyon Merkezi tarafından Berlin veya diğer illerdeki barınma merkezlerine yerleştiriliyor ve üç ay süreyle geçici kimlik alıyor. İltica başvurusunda bulunan kişi, kaldığı Barınma Merkezi'ne barınma bedeli olarak 30 euro ve günlük iaşe bedeli olarak da 20 euro olmak üzere toplam 50 euro ödüyor. Örgüt mensuplarının günlük 50 euro masrafı örgütün üst yönetimi tarafından sağlanıyor. BAMF yetkililerinin siyasi iltica başvurusunu kabul etmeleri durumunda, şahsa ilk etapta 5 yıllık mülteci pasaportu veriliyor.

BARINMA MERKEZİ İŞLETEN ŞİRKETLER

ALMANYA Berlin'de Prisod GmbH, Unionhilfswerk, STK 118 İmmobilien GmbH, Evangelist Gençlik ve Bakım Merkezi (EJF), AWO, Stephanus Vakfı, Landeseigener Betrieber LfG ve Hero Zukunft GmbH gibi barınma şirketleri bulunuyor. Berlin'deki mülteci barınma merkezlerinin adresleri, bağlı bulunduğu şirketler şöyle:

1: Falkenberger Str. 151-154, 13088 Berlin / Üstlenici şirket: Prisod GmbH / Kapasite: 95

2: Bühringerstr. 2-8, 13086 Berlin / Üstlenici şirket: Prisod GmbH / Kapasite: 355

3: Treskowstr. 15-16, 13089

Berlin / Üstlenici Şirket: Unionshilfswerk / Kapasite: 513

4: Mühlenstrasse 33-34, 13187 Berlin / Üstlenici Şirket: Prisod GmbH / Kapasite: 250

5: Storkower Strasse 118, 10407 Berlin / Üstlenici Şirket: STK 118 İmmobilien GmbH / Kapasite: 477

6: Rupert - Neudeck Haus Storkower Strasse 139c, 10407 Berlin / Üstlenici Şirket: Evangelist Gençlik ve Bakım Merkezi (EJF) / Kapasite: 255

7: Strassburger Strasse 56, 10405 Berlin / Üstlenici Şirket: Prisod GmbH / Kapasite: 200

8: AWO Refugium Buch Karower Chausse / Groscurth-strasse 29-33, 13125 Berlin / Üstlenici Şirket: İşçi Refahı Merkezi (AWO) / Kapasite: 554

9: Wolfgang-Heinz-Str. 45 a-g, 13125 Berlin / Üstlenici Şirket: Stephanus Vakfı / Kapasite: 450

10: Siverstorpstrasse 5-19, 13125 Berlin / Üstlenici Şirket: EJF / Kapasite: 256

11: Elisabeth-Aue, Buchholzerstr. 110-140, 13159 Berlin / Üstlenici Şirket: Hero Zukunft GmbH / Kapasite: 512

ÖRGÜTÜN KENDİ EVLERİ DE VAR

ALMANYA, örgütün tüm Avrupa yapılanmasının merkez üssü konumunda. Fransa, Belçika, İngiltere gibi ülkelere geçişler de bu ülke üzerinden oluyor. İltica başvurusu yapan şahıs Almanya'da birinci derece akrabalarının bulunduğunu ispat etmesi halinde, BAMF yetkilisinin onayıyla bekleme sürecini akrabalarının evinde geçirebiliyor. Bu bağlamda barınma merkezlerine gitmeyen FETÖ mensupları 'Wilhelm Str. 25-30, 13593 Spandau/Berlin ve Mohriner Allee semtindeki örgüte ait binalarda kalıyor. İlk etapta 5 yıllık mülteci pasaportu verilen örgüt mensupları Türkiye dışında dünyanın her yerinde dolaşma imkanı veren bir güvence sağlıyor. Ayrıntılı mülakattan sonra iltica başvurusu reddedilen kişi kararı mahkemeye götürebiliyor. Bu anlamda yasalar kesinlikle sığınmacılardan yana.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK NAZİF KARAMAN