3 denizde düşmana korku salan tatbikat

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Anadolu'yu çevreleyen 3 denizde düzenlenen Deniz Kurdu-2019 tatbikatı başladı. 13-25 Mayıs tarihleri arasında Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de denize açılan Türk Donanması, dev tatbikata 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopter ve 26 bin personelle katıldı. Doğu Akdeniz'de yaşanan enerji savaşları, Ege ve Karadeniz'de düşmek bilmeyen tansiyon ve yaşanan tartışmaların ardından Türk donanması son iki ayda ikinci kez denize açıldı. Mavi vatandaki tatbikata yerli ve milli sistem silahlar damga vurdu. Deniz Kuvvetleri'nin son dönemdeki en büyük tatbikatlarından biri olacak Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı ile ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Bu tatbikatlardaki amacımız TSK'nın ülkesi ve milletinin güvenliğini sağlamak, egemenlik, bağımsızlık, deniz hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak konusunda son derece azimli, kararlı ve buna muktedir olduğunu da göstermektir. Yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelemize ilaveten Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta da ülkemizin hak ve hukukunu korumak için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

ELEKTRONİK HARP VE SEYİR RADARLARI

Büyük tatbikatta MİLGEM Projesi kapsamında üretilen ada sınıfı korvetlerden Büyükada, Heybeliada ve Burgazada korvetleri ile Sancaktar ve Bayraktar Amfibi çıkarma gemileri de denizlere açıldı. Tamamen yerli ve milli üretim olan elektronik harp ve seyir radarları sistemleri ile tatbikata katılan gemiler göz doldurdu.

TÜRK MÜHENDİSLER GELİŞTİRDİ

Türk mühendisler tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş gemilerinde kullanılmak üzere geliştirilen Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi'nin (GENESİS) kullanıldığı tatbikatta, kara bombardımanı atışları ile "şimşek" adı verilen yüksek süratli insansız hava ve "albatros" adı verilen su üstü hedeflerine hava savunma ve su üstü atışları gerçekleştirildi. Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile atış, gemilerden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile atışlar, UMTAS ve l-UMTAS güdümlü mermi atışları, denizaltı savunma harbi roketi atışları ve deniz topçusu ile uçakların koordineli bir şekilde atışları yapıldı. Kriz yönetimi ve doğal afetlerle mücadele safhalarının da yer alacağı tatbikatta kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılara karşı korunma eğitimlerine de yer verildi. Nefes kesen Deniz Kurdu Tatbikatı'nın Ege ve Karadeniz ayağı için Kocaeli'de bulunan Gölcük Donanma Komutanlığı'ndan gemiler demir aldı. Tatbikat kapsamında Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı'ndan çıkan firkateyn, korvet ve hücumbotlarla 'Asimetrik Tehdit Altında Liman Çıkış Eğitimi' için 2 helikopter, 3 zodyak botla senaryo gereği Körfez ilçesi açıklarında terör saldırısı yapıldı. Gemilerden önce, 3 kez sözlü uyarı yapıldı. Ardından ikaz atışları yapıldı. Gemilerin etrafından dolaşan zodyak botlar ve helikopterler, daha sonra ateş edilerek imha edildi. Ardından Osmangazi Köprüsü'nü geçen gemiler, Kuzey Ege istikametine doğru seyre devam etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden komutanlığa bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıflarının harekata hazırlık seviyesinin arttırılması amacıyla gerçekleştirilecek olan tatbikata savaş gemilerinin yanı sıra deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları amfibi deniz piyade birlikler, amfibi hücum birlikleri, SAT ve SAS görev timleri katıldı. Tatbikatta F-16 ve F-4 uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, nakliye uçakları da katıldı.

168 KİŞİLİK KONTROL MERKEZİ

Mavi vatandaki dev tatbikata Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan UH-60 helikopterleri ve özel kuvvet timleri katıldı. Sahil Güvenliği Komutanlığı ise arama kurtarma korvetleri sahil güvenlik botları, karakol uçakları ve sahil güvenlik helikopterleri ile tatbikatta yer alırken, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı MGK Genel Sekreterliği, bakanlıklar gibi birçok kamu kurum ve kuruluşu da tatbikata iştirak etti. Tatbikat, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Mavi Vatan-19 Tatbikatını yöneten Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulacak olan 168 kişilik Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından sevk ve idare edildi. Dev tatbikatın başında ise Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu bulundu. Dün, birlik ve gemilerin Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Foça, Aksaz, Mersin ve İskenderun'dan hareketleri ile başlayan tatbikatta harekata hazırlık, olası bir savaşa yönelik hazırlık eğitimleri ve silah atışları yapıldı.

UĞUR YILDIRIM