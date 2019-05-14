140 bin imalatçıya teşvik geliyor

ARA malı ithalatını engellemek için destek paketi üzerinde çalışılıyor. 3 kamu bankası aracılığıyla Türkiye'nin ithalata bağımlılığıyla ilgili sektörlerde uzun vadeli, TL bazlı, düşük maliyetli kredi sağlanması planlanıyor. Ziraat Bankası yetkilileri, paketin cari açığa sebebiyet veren, istihdama katkı sağlayacak makine, ham maddeara malı imalatına yönelik olacağını söyledi. İmalatçı 140 bin firmayı ilgilendiren paketin yaşama geçmesiyle beraber imalat sanayi ve yerli ara malı üretimi ikiye katlanacak. Hükümet, imalat sanayinde yaklaşık imalat sanayinde 135 milyar dolarlık ara malı ithalatını oluşturan 40'ın üzerinde kritik ürüne destek sağlarken model fabrikalar kurulmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Kamu bankalarınca açıklanacak kredi paketinde bu alanlarda yatırım yapan firmalara da öncelik tanınacak. Yüksek yatırım gerektiren ara malı ve sanayi hammaddelerinin üretimine öncelik verilecek. Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri gibi öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımları desteklenecek.

MAKİNEYE ÖNCELİK

Ziraat Bankası yetkilileri, ham madde-ara malı imalatının yanı sıra makine sektörüne de kredi desteği sağlanacağını belirtirken, bu alanda güçlü bir yerli tedarik zinciri oluşturuluyor.

HAZAL ATEŞ