Yatırımcıya ekonomik vatandaşlık

Avrupa Birliği'ne girmek için gün sayan Karadağ, Türk iş dünyasının yatırım üssü, Avrupa vatandaşı olmak isteyenlerin de gözde ülkesi oldu. Kalkınma projelerine yatırım yapanlara "ekonomik vatandaşlık" veren Karadağ'da kurulan Türk şirketi sayısı 3 bine ulaştı. Karadağ-Türk İş Adamları Derneği (KATİAD) Başkanı Necmi Saykun ve Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, 10 bin euroya vatandaşlık vaat eden dolandırıcılara karşı uyardı. Saykun, "Karadağ çifte vatandaşlığı kaldırdı. Bu ülkede Karadağ vatandaşı olmak çok kolay değil. Kolay vatandaşlık dağıtan bir ülke değil" dedi. Büyükelçi Ozan da, "Karadağ'da otomatik vatandaşlık verme, 2 saatte oturma izni verme gibi duyurular gerçeğe aykırı" diye konuştu.

UYARIDA BULUNDU

Türk şirketleri iki yıl önce NATO'ya üye olan Karadağ'ın yatırım ve istihdamına katkı sağlarken, inşaatlarda kullandığı malzemeyi getirdiği Türkiye'ye de döviz kazandırıyor. KATİAD Başkanı Saykun, Balkanların en küçük ülkesinde bir grup gazeteciyle bir araya gelerek, son dönemde artış kaydeden Türk yatırımlarını anlattı, vatandaşlık vaadiyle yapılan dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulundu. Firma açacakların Türk büyükelçiliği, ticari ataşelik gibi resmi kaynaklardan bilgi almasını öneren Saykun, "Araştırma yapmadan, altyapı çalışması yapmadan ciddi fiyatlarla şirket kuranlar simsarların ağına düşüp kandırılıyor" dedi. Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan da, iki saatte Karadağ vatandaşlığı verme şeklindeki duyurulara dikkat çekerek, "Otomatik vatandaşlık verme gibi duyuralar gerçeğe aykırı. Burada çalışma, oturma izni vatandaşlıkla sonuçlanmaz. '2 saatte ben seni vatandaş yaparım' gibi şeylere inanmasınlar. Vatandaşlarımız elçilik web sayfasındaki bilgilendirme notlarına bakmalı" uyarısında bulundu.

TOPLAM İKİ BİN KİŞİYE VERİLECEK

YATIRIMCILARIN "ekonomik vatandaşlık" alabildiğini belirten Saykun, "Bu da sadece otel projeleri için sağlanan bir vatandaşlık hakkı. Bunun için güney bölgesine 450 bin, kuzeye de 250 bin euro yatırım yapılması gerekiyor. Ekonomik vatandaşlıkta seçme, seçilme hakkı yok. Toplamda 2 bin kişiye bu hak verilecek" diye konuştu. Bu ülkede şirket kurulması için 1 euro sermayenin yanı sıra 300 euro kuruluş maliyeti bulunduğunu anımsatan Saykun, "Şirket kuruluşundan 7 gün sonra çalışma ve oturma kartı gideri harcı için başvuruyorsunuz. Bu da 280 euro" değerlendirmesini yaptı.

BUDVA PANORAMA PROJESİ YAPILACAK

TÜRK şirketler Karadağ'da önemli projeleri yapmaya başladı. Bunlardan biri de koordinatörlüğünde Salih Kalyoncu ile İsmail Oğuz Güvenç'in bulunduğu Lion Costruction-Anatolia Montenegro'nun yaptığı Budva Panoroma projesi. Budva şehir merkezinde 31 bin 500 metrekare alana yapılacak olan proje ülkede bir ilk olacak.

HAZAL ATEŞ