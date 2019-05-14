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Karadağ'da 10 bin Euro'ya vatandaşlık dolandırıcılığı

KATİAD Başkanı Necmi Saykun'dan dolandırıcılık uyarısı geldi: "Karadağ'da vatandaşlık vaadiyle insanlardan 8-10 bin euro alınıyor. Bu ülkede Karadağ vatandaşı olmak çok kolay değil. Kesinlikle resmi kaynaklardan bilgi alınmalı.
 14 Mayıs 2019 08:57
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Karadağ'da 10 bin Euro'ya vatandaşlık dolandırıcılığı

Karadağ-Türk İş Adamları Derneği (KATİAD) Başkanı Necmi Saykun'dan Karadağ'da yatırım yapacak Türk vatandaşlarına dolandırıcılık uyarısı geldi. Saykun, Karadağ vatandaşı yapma vaadiyle insanlardan 10 bin euroya ulaşan yüksek miktarlarda paralar alındığını belirterek, "Karadağ çifte vatandaşlığı kaldırdı. Bu ülkede Karadağ vatandaşı olmak çok kolay değil" ifadelerini kullandı.

100 KİŞİ DOLANDIRILDI

Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Saykun, firma açacak kişilerin resmi kaynaklardan bilgi alması gerektiğini söyledi. Saykun, şunları söyledi: "Dolandırılan kişi sayısı 100, şikayet sayısı 1. 8-10 bin euro istiyorlar. İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde astronomik rakamlara bilgilendirme yaparak 'Karadağ vatandaşlığı alıyorsunuz' diyorlar. "

40 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Karadağ'ın çifte vatandaşlığı kaldırdığını belirten Saykun, şöyle devam etti: "Ekonomik vatandaşlık alınabiliyor. Hükümetin belirlediği otel projelerine yatırımıyla sağlanan vatandaşlık hakkı bu. Güney bölgesine 450 bin euro, kuzeyde 250 bin euro yatırım. 2 bin kişiden ekonomik vatandaşlık başvurusu alınacak." Karadağ'da Türklerin birçok yatırımı var. Bunlardan biri de 40 milyon euro yatırım maliyeti olan Budva Panoroma projesi.

Parasını kaptıranlar ne yapmalı?

Dolandırılan vatandaşların ne yapmaları gerektiği hakkında bilgi veren Avukat Dr. Candaş Gürol, şu bilgileri verdi: "Eğer bu parayı Türkiye'de verdilerse, kişiler hakkında hem tüketici mevzuatı kapsamında hem de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmalı. Bir verdikleri parayı geri almaları lazım. İki vatandaşlık ümidiyle orada yatırım yaptılarsa, zararlarını da isteyebilirler. Vatandaşlıkları hükümetler verir. Vatandaşlıklar hiçbir ülkede 'Beşiktaş'ta, Nişantaşı'nda ofis açalım, vatandaşlık verelim' şeklinde verilmez."

2 SAATTE OTURMA İZNİ OLMAZ

Türkiye Cumhuriyeti Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan ise, şöyle konuştu: "Buradaki çalışma ve oturma izni hiçbir şekilde vatandaşlıkla sonuçlanmaz. '2 saatte ben seni vatandaş yaparım' gibi şeylere inanılmasın. Karadağ, vatandaşlarımızın iş kurmak, yaşamak için geldikleri bir destinasyon. Bu tür girişimler için elçilik web sayfasındaki bilgi notlarına bakılmalı."

Miray ÇİMEN
Akşam
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