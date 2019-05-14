Karadağ'da 10 bin Euro'ya vatandaşlık dolandırıcılığı
|14 Mayıs 2019 08:57
|Yazdır
Karadağ-Türk İş Adamları Derneği (KATİAD) Başkanı Necmi Saykun'dan Karadağ'da yatırım yapacak Türk vatandaşlarına dolandırıcılık uyarısı geldi. Saykun, Karadağ vatandaşı yapma vaadiyle insanlardan 10 bin euroya ulaşan yüksek miktarlarda paralar alındığını belirterek, "Karadağ çifte vatandaşlığı kaldırdı. Bu ülkede Karadağ vatandaşı olmak çok kolay değil" ifadelerini kullandı.
100 KİŞİ DOLANDIRILDI
Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Saykun, firma açacak kişilerin resmi kaynaklardan bilgi alması gerektiğini söyledi. Saykun, şunları söyledi: "Dolandırılan kişi sayısı 100, şikayet sayısı 1. 8-10 bin euro istiyorlar. İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde astronomik rakamlara bilgilendirme yaparak 'Karadağ vatandaşlığı alıyorsunuz' diyorlar. "
40 MİLYON EUROLUK YATIRIM
Karadağ'ın çifte vatandaşlığı kaldırdığını belirten Saykun, şöyle devam etti: "Ekonomik vatandaşlık alınabiliyor. Hükümetin belirlediği otel projelerine yatırımıyla sağlanan vatandaşlık hakkı bu. Güney bölgesine 450 bin euro, kuzeyde 250 bin euro yatırım. 2 bin kişiden ekonomik vatandaşlık başvurusu alınacak." Karadağ'da Türklerin birçok yatırımı var. Bunlardan biri de 40 milyon euro yatırım maliyeti olan Budva Panoroma projesi.
Parasını kaptıranlar ne yapmalı?
Dolandırılan vatandaşların ne yapmaları gerektiği hakkında bilgi veren Avukat Dr. Candaş Gürol, şu bilgileri verdi: "Eğer bu parayı Türkiye'de verdilerse, kişiler hakkında hem tüketici mevzuatı kapsamında hem de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmalı. Bir verdikleri parayı geri almaları lazım. İki vatandaşlık ümidiyle orada yatırım yaptılarsa, zararlarını da isteyebilirler. Vatandaşlıkları hükümetler verir. Vatandaşlıklar hiçbir ülkede 'Beşiktaş'ta, Nişantaşı'nda ofis açalım, vatandaşlık verelim' şeklinde verilmez."
2 SAATTE OTURMA İZNİ OLMAZ
Türkiye Cumhuriyeti Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan ise, şöyle konuştu: "Buradaki çalışma ve oturma izni hiçbir şekilde vatandaşlıkla sonuçlanmaz. '2 saatte ben seni vatandaş yaparım' gibi şeylere inanılmasın. Karadağ, vatandaşlarımızın iş kurmak, yaşamak için geldikleri bir destinasyon. Bu tür girişimler için elçilik web sayfasındaki bilgi notlarına bakılmalı."
Miray ÇİMEN
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kaleden intihara kalkışan liseli kızı polis ikna etti
13 Mayıs 2019 23:47
|Kanepeden düşen minik Yaşar, hayatını kaybetti
13 Mayıs 2019 22:37
|Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
13 Mayıs 2019 22:32
|Servis aracının çarptığı emekli albay hayatını kaybetti
13 Mayıs 2019 22:07
|1,5 yaşındaki Ecrin'den 7 gündür haber alınamıyor
13 Mayıs 2019 21:04
|Kars'ta 3 yaşındaki kız çocuğu kayboldu
13 Mayıs 2019 20:41
|Polisten yöresel kıyafetlerle uyuşturucu tacirlerine pusu: 10 gözaltı
13 Mayıs 2019 18:45
|Soma'da 301 madenci dualarla anıldı
13 Mayıs 2019 17:36
|Çiftlik Bank'ın işitme ve konuşma engelli mağdurları tercüman eşliğinde dinlendi
13 Mayıs 2019 17:21
|Yunus polisleri E-5'te kaza yaptı: 2 polis yaralı
13 Mayıs 2019 17:14