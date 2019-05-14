Hostes ve pilota bağımlılık testi geliyor
Havacılık personelinin uyuşturucu, alkol bağımlılığı konususnda tedbirler geliştirildi
|14 Mayıs 2019 09:13
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Havacılık personelinin uyuşturucu, alkol bağımlılığı konususnda tedbirler geliştirildi.
SHGM talimatına göre, bağımlılık tanıları almış havacılık personeli imtiyaz ve yetkilerini kullanamayacak. Tedavi ve taburcu sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucunda tekrar görevine başlayabilecek.
Bu düzenleme, uçuş ekibi, kabin ekibi, hava trafik kontrolörü, hava aracı teknisyeni, uçuş harekat uzmanı ve bunların adaylarını kapsıyor.
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