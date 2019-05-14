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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar 6,1000 liradan, avro 6,8590 liradan güne başladı
 14 Mayıs 2019 08:51
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1000 liradan, avro 6,8590 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,0980 liradan alınan dolar, 6,1000 liradan satılıyor. 6,8570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8590 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0910 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8610 lira olmuştu.

Anadolu Ajansı
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