AK Parti'den 'cami kundaklanmasına' tepki
|14 Mayıs 2019 09:25
|Yazdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'de Diyanet Camisi'nin kundaklanmasına ilişkin, "Bu saldırıları siyasi ya da ideolojik sebeplerle görmezden gelenler, kendilerini de içine alacak bir nefret yangınına seyirci kalıyorlar." açıklamasında bulundu.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı NewHaven şehrinde bulunan Diyanet Camisi, barış ve esenlik ayı olan ramazanda kundaklandı. İslam düşmanlığı yapanlar tüm insanlık değerlerini zehirliyorlar." ifadelerini kullandı.
Bu saldırıları siyasi ya da ideolojik sebeplerle görmezden gelenlerin, kendilerini de içine alacak bir nefret yangınına seyirci kaldıklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Nefret sınır tanımaz; camilerden başlar, diğer mabetlere yayılır. İslam düşmanlığına göz yumanlar, aslında eninde sonunda tüm demokrasileri zehirleyecek bir çılgınlığı teşvik etmiş oluyorlar. Bugün nefret ideolojisinin seçici davranması sadece yol almak için başvurduğu bir taktiktir. Asıl hedefi, tüm insanlık değerleridir. Bugün camileri hedef alan nefret ideolojisi, zaman geçtikçe tüm mabetleri hedef alacaktır. İslam düşmanlığı yapanların ideolojik kökleri insanlık düşmanlığına dayanıyor."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul seçimleri yine bıçak sırtı
14 Mayıs 2019 09:34
|'Çok cumhur reisleri gördüm ama Erdoğan gibisini görmedim'
14 Mayıs 2019 08:10
|Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki
14 Mayıs 2019 07:30
|MHP sahaya indi
14 Mayıs 2019 07:25
|HDP gençleri dağa göndermiş
14 Mayıs 2019 07:15
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
14 Mayıs 2019 04:02
|Diyanette 3 genel müdür ile teftiş kurulu başkanı görevden alındı
14 Mayıs 2019 03:58
|Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki
14 Mayıs 2019 01:01
|14 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
14 Mayıs 2019 00:03
|KHK'lı akademisyenin pasaport başvurusu reddedildi
13 Mayıs 2019 23:42