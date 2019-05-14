1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul seçimleri yine bıçak sırtı

Türkiye gazetesinde yer alan haberde "İstanbul yarışı yine nefes kesecek. Seçimin sonucunu ittifak dışı partiler ve sandığa gitmeyenler belirleyecek" dendi
 14 Mayıs 2019 09:34
Yazdır
İstanbul seçimleri yine bıçak sırtı

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair Türkiye gazetesinde yer alan haberde, "YSK'nın yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri için AK Parti'de 'tek bir oyun bile boşa gitmemesi' üzerine strateji yürütülüyor. Kamuoyu yoklamalarından yola çıkarak; İstanbul seçimlerinin yine bıçak sırtı bir yarışa sahne olacağı tespiti yapılırken, 31 Mart'ta 103 bin oy alan Saadet Partisi seçmenin 23 Haziran'daki tercihi, seçim sonucunda büyük rol oynayacak" dendi.

Haber şöyle devam etti:

'SP'LİLER İMAMOĞLU'NA SOĞUK'

"AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık yarışı 31 Mart'takine benzer bir oy oranı ile sürüyor. 31 Mart'ta sandığa giden seçmenlerin yüzde 80'den fazlası tercihi değiştirmeyeceğini dile getirilirken, Saadet Partisi'ne oy veren seçmenlerin tercihinin ise ancak 'Aday çıkarmama' durumunda değişeceği belirtiliyor.

Birçok kamuoyu araştırma şirketinin temsilcisi SP seçmeninin büyük bölümünün 'CHP'ye oy vermek istemediği, partisinin aday çıkarmaması durumunda, ya sandığa gitmememe ya da AK Parti'nin adayına destek verme' düşüncesinde olduğunu belirtiyor. 23 Haziran seçimleri için DSP, TKP ve diğer bazı küçük partiler ve bağımsız adaylar İmamoğlu lehine adaylarını çektiklerini açıklamışlardı.

AK Parti'de yapılan değerlendirmelerde, iki aday arasındaki oy farkının az olmasından kaynaklanan risklerin 23 Haziran'da devam etme ihtimali üzerinde duruluyor. İttifakların dışında kalan küçük partilere 31 Mart'ta oy veren seçmenin 23 Haziran'daki tercihinin seçim sonucunda büyük rol oynayacağı değerlendiriliyor. Bunun için SP seçmeni dahil, 31 Mart'ta sandığa gitmeyen başta 'Muhafazakar Kürt' seçmen olmak üzere farklı kesimleri AK Parti'ye yönlendirmek üzerine yol izleneceği belirtiliyor.

KÜSKÜN-KIRGIN TABAN

AK Parti, 31 Mart'ta sandığa gitmeyen tüm seçmenlerin en az yarısının ise kendi seçmeni olduğu tespitini de yapıyor. AK Parti seçmeninin sandığa gitmemesinin 'Bireysel taleplerinin yerine getirilmemesi, belediye meclis üyeliklerine ilişkin listelerden kaynaklanan küskünlükler, ekonomik sebepler ve teşkilat kırgınlıkları' gibi sebepler olduğu sıralanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Görüş farklılıklarımız, dava arkadaşlığımızın önüne geçmemeli" şeklindeki sözleri de parti teşkilatlarındaki küskünlük ve kırgınlıklara yönelik bir açıklama olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

AK Parti'de, teşkilattan kaynaklanan kırgınlık ve küskünlüklerin giderilmesi stratejisi kapsamında, İstanbul'da 'parti tabanını iyi bilen' ve eski partilileri yakından tanıyan, il başkanlığı yapmış, İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu da İstanbul'daki seçimi yönetecek ekibin içine dahil edildi.

31 Mart'taki seçim kampanyasında AK Parti'de yaşanan dağınıklığın tekrar etmemesi için de, bu kez İstanbul'da tek bir SKM kurulması, Binali Yıldırım dahil kampanyada görev alacakların programlarının tek elden yapılması ve bu programlara uyulup uyulmadığının günlük olarak raporlanması kararlaştırdı."
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
29 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ak Partili Vekil: İstifa etmedim
14 Mayıs 2019 11:27		 '6 Mayıs 2019 günü aziz milletimizin iradesine darbe yapılmıştır'
14 Mayıs 2019 10:31
Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
14 Mayıs 2019 10:07		 Hedefteki AK Parti'li vekil istifa dilekçesini vermiş
14 Mayıs 2019 09:30
AK Parti'den 'cami kundaklanmasına' tepki
14 Mayıs 2019 09:25		 'Çok cumhur reisleri gördüm ama Erdoğan gibisini görmedim'
14 Mayıs 2019 08:10
Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki
14 Mayıs 2019 07:30		 MHP sahaya indi
14 Mayıs 2019 07:25
HDP gençleri dağa göndermiş
14 Mayıs 2019 07:15		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
14 Mayıs 2019 04:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:25 - 'Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor'11:19 - Hastane enfeksiyonları yakın takipte11:19 - Engelsiz gündüzlü yaşam merkezi sayısı 51'e ulaştı11:18 - Eczacılardan kamu hastaneleri ve ilaç sanayinde istihdam talebi11:16 - Ankara'da FETÖ'nün sivil kanadına operasyon: 14 gözaltı kararı11:14 - Mansur Yavaş asfalt katılım paylarının tahsilatını durdurdu11:07 - AYM'den şehit teğmene hak ihlali kararı11:06 - TSK'deki FETÖ soruşturmasında 12 tutuklama11:05 - Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan hakaret eden sanığa hapis11:05 - Zırhlılara yerli motor ve bataryayla hibrit çözüm
11:05 - Türkiye hidroelektrikte dünya sıralamasında yükseliyor11:01 - Diyanet personeli 3,5 aydır sonuçları bekliyor10:55 - Seçim sonrası gözler hala YSK'da10:54 - İzmir'deki PKK/KCK operasyonundan 5 şüpheli tutuklandı10:53 - TESK'ten 'yıpranma payı' talebi10:42 - Casus yazılım WhatsApp üzerinden cep telefonlarını hedef aldı10:42 - Antalya'da kaçak kazı sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı10:31 - '6 Mayıs 2019 günü aziz milletimizin iradesine darbe yapılmıştır'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sanatçıların, İstanbul seçimlerinde, taraf olacak şekilde mesaj yayınlamalarını, doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir
Sandıkta FETÖ tescillendi
Hedefteki AK Parti'li vekil istifa dilekçesini vermiş
İstanbul seçimleri yine bıçak sırtı
Ankara'da tamamı görevde 34 askere FETÖ gözaltısı
Diyanette 3 genel müdür ile teftiş kurulu başkanı görevden alındı
Firari FETÖ'cüler için Almanya'da ihanet kampları
'Çok cumhur reisleri gördüm ama Erdoğan gibisini görmedim'
Her otopark LPG'li araç alamayacak
Mansur Yavaş asfalt katılım paylarının tahsilatını durdurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şair evlenmesi 3
türk futbolunun en beyefendi futbolcuları 5
fenerbahçe winwin gecesi 3
istanbul 3
cumhurbaşkanı erdoğan'ın 39 ilçede miting yapması 1
senden bir halt olmaz 1
Sonunu düşünmemek 1
dalgın 4
Ben hariç hepiniz yanacaksınız 1
w harfi 2
SON İLANLAR
Niğde Çiftlik SYDV Personel Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bakırçay Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam