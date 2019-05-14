Hedefteki AK Parti'li vekil istifa dilekçesini vermiş
|14 Mayıs 2019 09:30
|Yazdır
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirileri sonrası partideki tüm görevlerinden istifa ettiğine dair yazıyı yetkililere verdiğini söyledi.
Fırat, yazısının devamında Milletvekili Yeneroğlu ile yapmış olduğu telefon görşümesinde Yeneroğlu'nun sözlerini aktardı: Keyfim yerinde değil, hiçbir siyasi hesap içinde değilim' diyerek başlayan Yeneroğlu,'Ben bugüne kadar eleştiri ve endişelerimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hep paylaştım. Ancak toplum gün geçtikçe kutuplaşıyor. Benim gibi düşünmeyen, yaşamayan, bakmayan insanların da huzurlu olmasını istiyorum çünkü onların huzuru da benim huzurum. Ben kimse ile beraber hareket etmiyorum. Çocuklarımızın yüzüne bakabilmek istiyorum' dedi.
Yazının tamamını okumak için Tıklayınız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ak Partili Vekil: İstifa etmedim
14 Mayıs 2019 11:27
|'6 Mayıs 2019 günü aziz milletimizin iradesine darbe yapılmıştır'
14 Mayıs 2019 10:31
|Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
14 Mayıs 2019 10:07
|İstanbul seçimleri yine bıçak sırtı
14 Mayıs 2019 09:34
|AK Parti'den 'cami kundaklanmasına' tepki
14 Mayıs 2019 09:25
|'Çok cumhur reisleri gördüm ama Erdoğan gibisini görmedim'
14 Mayıs 2019 08:10
|Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki
14 Mayıs 2019 07:30
|MHP sahaya indi
14 Mayıs 2019 07:25
|HDP gençleri dağa göndermiş
14 Mayıs 2019 07:15
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
14 Mayıs 2019 04:02