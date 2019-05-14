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Hedefteki AK Parti'li vekil istifa dilekçesini vermiş

Sosyal medyada yapmış olduğu bazı açıklamalarla son günlerde dikkatleri üzerine çeken AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun partideki tüm görevlerinden istifa ettiğine dair dilekçe verdiği iddia edildi.
 14 Mayıs 2019 09:30
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Hedefteki AK Parti'li vekil istifa dilekçesini vermiş

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirileri sonrası partideki tüm görevlerinden istifa ettiğine dair yazıyı yetkililere verdiğini söyledi.

Fırat, yazısının devamında Milletvekili Yeneroğlu ile yapmış olduğu telefon görşümesinde Yeneroğlu'nun sözlerini aktardı: Keyfim yerinde değil, hiçbir siyasi hesap içinde değilim' diyerek başlayan Yeneroğlu,'Ben bugüne kadar eleştiri ve endişelerimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hep paylaştım. Ancak toplum gün geçtikçe kutuplaşıyor. Benim gibi düşünmeyen, yaşamayan, bakmayan insanların da huzurlu olmasını istiyorum çünkü onların huzuru da benim huzurum. Ben kimse ile beraber hareket etmiyorum. Çocuklarımızın yüzüne bakabilmek istiyorum' dedi.

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Hürriyet
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