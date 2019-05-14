1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaydı silinen öğrenci KDK kararıyla okuluna döndü

Atatürk Üniversitesinde ders sonucu kaydında yanlışlık yapıldığı için ilişiği kesilen yüksek lisans öğrencisi, KDK kararıyla okula yeniden kabul edildi
 14 Mayıs 2019 10:26
Yazdır
Kaydı silinen öğrenci KDK kararıyla okuluna döndü

Atatürk Üniversitesinde ders sonucu kaydında yanlışlık yapıldığı için ilişiği kesilen yüksek lisans öğrencisi, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) kararıyla okuluna geri döndü.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesinde yüksek lisans yapan ve seminer dersini başarıyla geçen öğrencinin ders sonucu kayıtlara yanlış geçirildiği için okulla ilişiği kesildi.

Öğrenci, üniversite yönetimine yaptığı itirazlar kabul edilmemesi nedeniyle KDK'ye başvuruda bulundu. Bunun üzerine KDK, üniversite yönetiminden bilgi ve belge talep etti.

Üniversite yönetimi, KDK'ye gönderdiği cevabi yazıda öğrencinin seminer dersini geçtiğine dair bir kanıt olmadığını belirtti. Ombudsmanlık, üniversite yönetiminin cevabı ve öğrencinin iddiaları üzerine yaptığı araştırmada danışman öğretmenin tanıklığını delil kabul etti. Tez dönemine geçen bir öğrencinin teknik olarak seminer dersini verdiğinin de belirlenmesi üzerine öğrencinin haklı olduğu kanaatine varan KDK, üniversiteden kayıt silme işleminin geri alınmasını istedi.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Müşavirliğinin, KDK'nin verdiği tavsiye kararını ilettiği Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından öğrenci okula yeniden kabul edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emlak vergisinde, 5 yıllık geriye doğru iade kararı
11 Mayıs 2019 15:28		 Malkoç: Hak arama kültürünü anlatmaya çalışıyoruz
29 Nisan 2019 10:55
Kira yardımını alamadı, KDK devreye girdi
29 Nisan 2019 10:18		 KDK'ya başvurdu, nöbeti eğitimine göre düzenlendi
27 Nisan 2019 12:30
KDK'nın girişimiyle öğrenim kredisi bursa çevrildi
26 Nisan 2019 10:19		 Diş temizleme losyonu alkolmetreyi yanılttı
22 Nisan 2019 11:40
KDK'dan ayrımcılığa sıfır tolerans
15 Nisan 2019 10:18		 YÖK, Sağlık Kurumları İşletmeciliğini ÜAK'a sordu, gerekçe açıklanmadı
09 Nisan 2019 00:05
Meslek odalarının aidat politikaları KDK incelemesinde
04 Nisan 2019 11:56		 KDK sayesinde staj ücretini aldı
29 Mart 2019 12:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:25 - 'Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor'11:19 - Hastane enfeksiyonları yakın takipte11:19 - Engelsiz gündüzlü yaşam merkezi sayısı 51'e ulaştı11:18 - Eczacılardan kamu hastaneleri ve ilaç sanayinde istihdam talebi11:16 - Ankara'da FETÖ'nün sivil kanadına operasyon: 14 gözaltı kararı11:14 - Mansur Yavaş asfalt katılım paylarının tahsilatını durdurdu11:07 - AYM'den şehit teğmene hak ihlali kararı11:06 - TSK'deki FETÖ soruşturmasında 12 tutuklama11:05 - Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan hakaret eden sanığa hapis11:05 - Zırhlılara yerli motor ve bataryayla hibrit çözüm
11:05 - Türkiye hidroelektrikte dünya sıralamasında yükseliyor11:01 - Diyanet personeli 3,5 aydır sonuçları bekliyor10:55 - Seçim sonrası gözler hala YSK'da10:54 - İzmir'deki PKK/KCK operasyonundan 5 şüpheli tutuklandı10:53 - TESK'ten 'yıpranma payı' talebi10:42 - Casus yazılım WhatsApp üzerinden cep telefonlarını hedef aldı10:42 - Antalya'da kaçak kazı sırasında patlama: 1 ölü, 1 yaralı10:31 - '6 Mayıs 2019 günü aziz milletimizin iradesine darbe yapılmıştır'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sanatçıların, İstanbul seçimlerinde, taraf olacak şekilde mesaj yayınlamalarını, doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir
Sandıkta FETÖ tescillendi
Hedefteki AK Parti'li vekil istifa dilekçesini vermiş
İstanbul seçimleri yine bıçak sırtı
Ankara'da tamamı görevde 34 askere FETÖ gözaltısı
Diyanette 3 genel müdür ile teftiş kurulu başkanı görevden alındı
Firari FETÖ'cüler için Almanya'da ihanet kampları
'Çok cumhur reisleri gördüm ama Erdoğan gibisini görmedim'
Her otopark LPG'li araç alamayacak
Mansur Yavaş asfalt katılım paylarının tahsilatını durdurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
elinden geleni yapmak 5
dalgın 4
güzel olduğunuz kadar küstahsınız da 2
sansa stark 1
Dayan kalbim 2
fenerbahçe winwin gecesi 3
Mushaf 2
anneler günü 9
besin değerleri 1
ekşi sözlükten başlık çalmak 3
SON İLANLAR
Niğde Çiftlik SYDV Personel Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bakırçay Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam