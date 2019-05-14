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Seçim sonrası gözler hala YSK'da

YSK, 31 Mart 2019'da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarıyla ilgili yapılan itirazlarda kararlarını açıkladı - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal kararının yanı sıra üç ilçe ve iki beldede seçimin yenilenmesi kararı alan YSK'nin, bundan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin kararın gerekçesi ile seçimin iptal edildiği yerler dışındaki illerle ilgili kesin sonuçları açıklaması bekleniyor
 14 Mayıs 2019 10:55
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Seçim sonrası gözler hala YSK'da

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi ile seçimin iptal edildiği yerler dışındaki illerle ilgili kesin sonuçları açıklaması bekleniyor.

Türkiye'de seçmenler 31 Mart'ta yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti ancak seçim sonrasında özellikle İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlar nedeniyle gündem İstanbul sonuçlarına kilitlendi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından AK Parti, olağanüstü itiraz hakkını kullanarak seçim sonuçlarına itiraz etti ve seçimin iptalini istedi.

YSK, AK Parti'nin itirazında 6 Mayıs'ta kararını verdi. Kurul, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı.

Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle bu kararı aldı. Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

- CHP ve İYİ Parti tüm İstanbul seçimlerinin iptalini istedi

YSK'nin bu kararı üzerine bu kez de CHP ve İYİ Parti, İstanbul'da sadece Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin değil tüm ilçe seçim sonuçlarının iptali istemiyle "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle YSK'ye başvurdu.

YSK dün, bu başvuruları oy birliğiyle reddetti.

- Kaç yerde seçimler iptal edildi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal kararının yanı sıra YSK, üç ilçe ve iki beldede seçimin yenilenmesi kararı aldı.

Kısıtlı seçmenin oy kullanması ve bu sayının sonuca etkili olması nedeniyle üç ilçede ve iki beldede yeniden seçim kararı aldı.

Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde 2 Haziran'da yeniden seçim yapılacak. En son dün Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde de seçimin yeniden yapılması kararı alındı.

- İstanbul yenileme seçiminin takvimi de hazırlandı

İstanbul'da yenilenecek seçim işleri, İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından yürütülecek.

Süreçte, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Müberra Gürdal, 9 Mayıs'ta emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığına sundu. Hakim Gürdal'ın emeklilik dilekçesini vermesinin ardından yerine İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner getirildi.

Seçim takvimine göre, yenilenecek İstanbul seçiminin başlangıç tarihi 11 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi.

- Gerekçeli karar ve kesin seçim sonuçları bekleniyor

Kurulun bundan sonra, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali" yönünde oy kullanan 7 üyenin iptal kararının gerekçeleri ile Başkan Sadi Güven'in de arasında bulunduğu çoğunluk görüşüne katılmayan 4 üyenin karşı oylarını yazmalarının ardından gerekçeli kararın açıklanması bekleniyor.

YSK ayrıca, seçimin iptal edildiği yerler dışındaki illerle ilgili kesin seçim sonuçlarını da önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Anadolu Ajansı
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