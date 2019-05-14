İzmir'deki PKK/KCK operasyonundan 5 şüpheli tutuklandı
|14 Mayıs 2019 10:54
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İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsaldaki faaliyetleri için eleman temin ettikleri ve finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'ya finansal destek sağladıkları, terör örgütünün kırsal faaliyetleri için eleman temin ettikleri ve örgütün talimatları doğrultusunda cezaevlerindeki mensuplarına para topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK'ya finansal destek sağladıkları, terör örgütünün kırsal faaliyetleri için eleman temin ettikleri ve örgütün talimatları doğrultusunda cezaevlerindeki mensuplarına para topladıkları belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartmıştı.
10 Mayıs'ta gözaltına alınan zanlıların adreslerindeki aramada, terör örgütü PKK/KCK'dan gelen talimatları içeren veriler ile çok sayıda örgütsel doküman bulunmuştu. 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 4 şüphelinin firari olduğu tespit edilmişti.
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