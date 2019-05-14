Mansur Yavaş asfalt katılım paylarının tahsilatını durdurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Asfalt Katılım Payları" konusunda önemli bir karara imza attı.

Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi'ne ödenen ve yıllardır vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen "Asfalt Katılım Payları" ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması için de talimat verdi.

Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilk etapta asfalt katılım bedellerinin tahsilatı durdurulurken, tapulara konulan şerhler de kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yollara döşenen asfaltlar nedeniyle vatandaşlardan alınan asfalt katılım paylarını ödemeyenlerin tapularına konulan şerhlerin kaldırılacağı müjdesini veren Başkan Yavaş, "Şimdiye kadar üzerine düşülmemiş bir konu, asfalt katılım payları idi. Belediye bu ödeme kalemi nedeniyle Ankaralıların tapularına şerh koydurmuş. Şimdi şerhlerin hepsini kaldırıyoruz ve Meclis kararıyla da bu paraların hiçbirini almayacağız" dedi.

Vatandaş odaklı hizmet devam edecek

Önceki dönemde asfalt katılım paylarını ödemeyen vatandaşların tapularına kısıtlılık şerhi konulması için Tapu Müdürlüklerine yazılar gönderildiğini ve bu yüzden vatandaşların tapularıyla ilgili birçok işlemi gerçekleştiremediğini belirten Başkan Yavaş, vatandaş odaklı hizmetlere devam edeceklerini açıkladı.

Başkan Yavaş, asfalt katılım paylarına ilişkin ikinci aşamada ise bu ödemeyi daha önce yapan ya da haksız yere tahsil edildiği tespit edilen vatandaşlar için de yeni bir müjde verdi. Önümüzdeki süreçte Meclis gündemine taşınacak Başkanlık yazısı ile asfalt katılım payları için mahsuplaşmaya gidileceğini söyleyen Başkan Yavaş, "Meclis kararıyla daha önce haksız yere ödeyenlerle belli bir takvime bağlayarak mahsuplaşmaya gideceğiz. Yani parayı haksız yere ödediğini bize bildirip, haksızlığı tespit edilen vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.