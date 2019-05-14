Engelsiz gündüzlü yaşam merkezi sayısı 51'e ulaştı
|14 Mayıs 2019 11:19
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca engelliler ve aileleri için hizmet veren ve sayıları 51'e ulaşan engelsiz gündüzlü yaşam merkezleri, bu yıl içinde 81 ile yaygınlaştırılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli ve ailelerinin haklarını ön planda tutan, engellilerin bağımsız yaşam becerisine destek sağlayan çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, engelliler ve engelli aileleri için ücretsiz hizmet veren engelsiz gündüzlü yaşam merkezlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Gündüzlü bakım hizmetleri çerçevesinde, ailesi yanında bakılan engelli çocuklar, servislerle sabah evlerinden alınarak merkezlere götürülüyor. Çocuklar, bu merkezlerde engel gruplarına, cinsiyetlerine ve yaş gruplarına göre etkinlik salonlarında vakit geçiriyor.
Her bireye özel programın uygulandığı merkezlerde, beceri kazandırılarak engellilerin istihdam edilebilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, son 4 ayda 43 merkez açıldı. Toplamda 51'e ulaşan merkezde engelliler ve engelli ailelerine hizmet verilirken halen 38 ilde hizmet veren merkezlerin, bu yıl 81 ilde açılması planlanıyor.
- Aileler sosyal hayata daha aktif katılabiliyor
Merkezlerdeki usta öğreticiler, meslek elemanları ve sağlık personeli refakatinde çeşitli aktivitelerle engellilere günlük yaşam programları uygulanıyor. El becerilerinin geliştirilmesi amacıyla halk eğitim müdürlüklerince görevlendirilen usta öğreticiler yardımıyla çalışmalar yürütülüyor.
Engellilerin gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmeti aldığı merkezler sayesinde engelli aileleri kendilerine vakit ayırabiliyor, sosyal hayata daha aktif katılabiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara giderek, özel eğitim rehberliği alan, evde bakım desteğinden faydalanan, 24 yaşını tamamladığı için eğitim alamayan engelliler de engelsiz gündüzlü yaşam merkezlerinden ücretsiz yararlanıyor.
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