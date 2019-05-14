'Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor'
|14 Mayıs 2019 11:25
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimindeki pozitif trendin devam ettiğini belirterek, "Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paketle sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun bugün açıkladığı mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.
Sanayi üretimindeki pozitif trendin devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paketle sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Albayrak'ın tweeti ile paylaştığı infografikte de "Sanayi üretim endeksi ve sanayinin alt sektörlerinde yaşanan gelişmeler ekonomimizde dengelenme sürecinin pozitif seyrini güçlendiriyor." ifadesine yer verildi.
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