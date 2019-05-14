Ak Partili Vekil: İstifa etmedim

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, "İstifayı verdi" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Partimizin içinden arkadaşlarımızın, hele ki parti yönetiminden arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımları anlayamıyorum. Madem böyle düşünüyorlarsa arzu eden isterse gidebilir" ifadesini hatırlattı.

YENEROĞLU: OFF THE RECORD BİR GÖRÜŞMEYİ, TEYİT BİLE ETTİRMEDEN VERMİŞ

Yeneroğlu ise kişisel Twitter hesabında Hande Fırat'a tepki gösterdi. "İstifa ettiğim haberi doğru değil" diyen Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Hande Hanım maalesef off the record bir görüşmeyi teyit bile ettirmeden,hatalı bir biçimde düşük cümlelerle vermiş. Ben kendilerine, 'kamuoyu üzerinden bir mesaja gerek olmadığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımla ilgili bir güvensizliği durumunda. bana doğrudan iletebileceğini ve istifamı istemesi durumunda istifamı verebileceğimi, kendisine şimdiye kadar hiçbir zaman saygıda kusur etmediğim gibi bundan sonra da etmeyeceğimi' belirttim.

İstifa ettiğim haberi doğru değil. Hande hanım maalesef off the record bir görüşmeyi teyit bile ettirmeden,hatalı bir biçimde düşük cümlelerle vermiş.Ben kendilerine, kamuoyu üzerinden bir mesaja gerek olmadığını, Sn Cumhurbaşkanımızın şahsımla ilgili bir güvensizliği durumunda+ pic.twitter.com/OjIaJjxwsD Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 14 Mayıs 2019

"Bunun ötesinde tüm spekülasyonlar gerçek dışı. Ben AK Partiliyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti'nin programı ve özgürlükçü ve müreffeh Türkiye vizyonu doğrultusunda siyaset yapmaya devam edeceğim. Bunu beni siyasete davet eden başta Sn Cumhurbaşkanımıza ve beni destekleyen seçmenimize borçluyum."