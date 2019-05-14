Tarım ilacından kanser olan çifte 2 milyar dolar tazminat
ABD'de endüstriyel tarım şirketi, yaban otlarının temizlenmesinde kullandığı ürününün kansere yol açması nedeniyle bir çifte toplamda 2 milyar 55 milyon dolar tazminat ödeyecek
|14 Mayıs 2019 11:43
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Oakland'daki eyalet mahkemesinin jürisi, Monsanto Co şirketinin ürünü Roundup Ready'nin, Alva ve Alberta Pilliod çiftinin, hodgkin dışı lenfomaya yakalanmasına yol açtığı kararına vardı.
Jüri, şirket tarafından Pilliod çiftine maddi ve manevi tazminat olarak toplamda 2 milyar 55 milyon dolar ödenmesine hükmetti.
Alberta Pilliod, eşiyle 9 yıldır kanserle mücadele ettiklerini belirterek, "Hayatımız sonsuza dek değişti. Daha önce yapabildiklerimizi yapamıyoruz" dedi.
Çiftin avukatlarından Michael Miller, tazminatın 2 milyar dolarlık kısmının temyizde düşürülebileceğini, öte yandan uzun soluklu bir yargı mücadelesine hazır olduklarını söyledi.
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