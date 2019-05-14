Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit
Hakkari üs bölgesinde sızmaya çalışan teröristlerin açmış olduğu ateş sonucu 1 askerimiz şehit oldu
|14 Mayıs 2019 11:52
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