Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
Şırnak'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
|14 Mayıs 2019 12:05
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