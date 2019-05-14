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Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu

Şırnak'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
 14 Mayıs 2019 12:05
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Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu

Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri'nden (DKP/BÖG) kaçarak Habur Sınır Kapısı'na gelen 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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