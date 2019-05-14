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Deri mühendisliği öğrencilerine burs ve iş garantisi

EİB tarafından 2019-2020 eğitim yılından itibaren Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümünü seçecek öğrencilere burs ve iş garantisi verilecek- Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar:- "Deri mühendisliğini tercih eden ve ilk 20 bin arasına girecek öğrencilere asgari ücret tutarında burs sağlayacağız"
 14 Mayıs 2019 12:23
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Deri mühendisliği öğrencilerine burs ve iş garantisi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), deri mühendisliği bölümünü seçecek öğrencilere asgari ücret üzerinden burs ve iş garantisi sunacak.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, EİB binasında düzenlediği basın toplantısında Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği Bölümünün Türkiye'de deri mühendisliği eğitimi veren tek fakülte olduğunu belirtti.

Türkiye'nin deri mühendislerine ihtiyacı olduğunu, bu bölümü seçecek öğrencilere burs vereceklerini aktaran Zandar, 12 ihracatçı birliğinin desteklediği proje kapsamında yaklaşık 1 milyon liralık bütçe ayrıldığını ifade etti.

Program kapsamında yaklaşık 100 öğrenciye burs verilmesinin öngörüldüğünü dile getiren Zandar, şunları kaydetti:

"Deri mühendisliğini tercih eden ve ilk 20 bin arasına girecek öğrencilere asgari ücret tutarında burs sağlayacağız. Puan sıralamasında 20 ila 60 bin arasında yer alacak öğrencilere asgari ücretin yüzde 70'i, 60 bin ila 100 bin arasında olacak öğrencilere ise asgari ücretin yüzde 50'si oranında burs sağlayacağız. Bu öğrencilerden her yıl, 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 puan ortalama tutturanlar da öğretim hayatının sonuna kadar burstan faydalanabilecekler. Amacımız bu bölümü tercih edecek çocukları daha üst seviyelerden alabilmek, tercihin kalitesini yükseltmek."

Her yıl deri fabrikalarında çalışmak üzere 25 deri mühendisine ihtiyaç duyulduğunu aktaran Zandar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kadar çok eleman eksikliğimiz var ki her iyi personelin sektörde iş bulma şansı çok yüksek. Modadaki değişimlere adapte olabilecek kişilerin bu işte çalışması lazım. Duruma sadece mühendislik olarak bakmayın. Bu işin bir de sanatsal kısmı var. 5 sene iş garantisi vereceğiz. Bugün derinin ihracattaki payı maalesef eski yerlerinde değil. 2013 yılındaki 300 milyon doları aşan deri ihracatı 2018'de 267 milyona düştü. 2019'da da bu düşüş trendinin devam edeceğinden endişe ediyoruz. Amacımız sektörde yetişmiş, kaliteli personel ihtiyacını toparlayıp deri sektörümüze ivme kazandırmak."

Zandar, İstanbul Deri İhracatçı Birlikleri ile lise öğrencilerine ve rehber öğretmenlere yönelik tanıtım çalışması yapacaklarını, bununla ilgili broşürler hazırladıklarını da sözlerine ekledi.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Behzat Oral Bitlisli ise bölümün her yıl sadece 20 öğrenci aldığını mezunlarının yurt içi ve dışında geniş bir yelpazede iş bulma olanağına sahip olduğunu belirterek öğrenci kontenjanının yükseltilebileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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