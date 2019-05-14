1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nemrut Dağı'na girişler ücretli oldu

Dünya'nın 8. Harikası' olarak kabul edilen Nemrut Dağı'na girişler ücretli oldu
 14 Mayıs 2019 12:35
Yazdır
Nemrut Dağı'na girişler ücretli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı giriş ücretlerini belirledi.

Nemrut Dağı'na giriş ücreti kişi başı 20 TL, taşıma ücreti 5 TL olmak üzere toplam 25 TL olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, "Daha önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ile giriş ücretliydi. Son yıllarda Nemrut Dağı'na girişler ücretsizdi. Ancak daha sonra Nemrut Dağı'nın hem milli park hem de ören yeri olmasından dolayı giriş ücretlerini hangi kurumun alacağıyla ilgili yapılan protokol ile bu görev Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü devredildi. Bundan sonra gelen yerli ve yabancı turistler taşıma ücretiyle birlikte 25 TL ücret verecek. Bunun yanında Perre Antik Kent'te ise 6 TL giriş ücreti alınacak" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TSK'dan OHAL sonrası 1553 personel ihraç edildi
14 Mayıs 2019 13:08		 Engelsiz gündüzlü yaşam merkezi sayısı 51'e ulaştı
14 Mayıs 2019 11:19
Mansur Yavaş asfalt katılım paylarının tahsilatını durdurdu
14 Mayıs 2019 11:14		 3 denizde düşmana korku salan tatbikat
14 Mayıs 2019 08:27
Harran'da tarihi dokuya zarar veren yapılar yıkılıyor
13 Mayıs 2019 21:38		 Kangal ve akbaş genlerine özel koruma
13 Mayıs 2019 19:48
Tapu'dan aile malları ortaklığına yönelik genelge
13 Mayıs 2019 12:23		 İzmir İl Sağlık Müdürü görevden alındı
13 Mayıs 2019 11:07
Denizkurdu-2019 Tatbikatı başladı
13 Mayıs 2019 09:16		 SOLOTÜRK, İstanbul'da gösteri yaptı
12 Mayıs 2019 21:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:08 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:08 - TSK'dan OHAL sonrası 1553 personel ihraç edildi12:58 - Danıştay eski üyesine 10 yıl hapis verilerek tutukluluğunun devamı kararı12:47 - Soylu'dan 'Her şey çok güzel olacak' pankartı açıklaması12:45 - Reyhanlılı aileler: Bir nebze de olsa bu karar içimizi rahatlattı12:45 - FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi davasında 19 sanığa ceza yağdı12:35 - Nemrut Dağı'na girişler ücretli oldu12:29 - Kocaeli'de TÜBİTAK çalışanlarına FETÖ operasyonunda 7 gözaltı12:23 - Deri mühendisliği öğrencilerine burs ve iş garantisi12:15 - AYM'den taşınmaz bedel tespitinde sınıra iptal
12:14 - İstanbullular seçim nedeniyle tatil tarihini değiştiriyor12:14 - Mantar zehirlenmeleri yüzde 34 arttı12:14 - Belediye Başkanı Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı12:06 - Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki kızın dere kenarında eteği bulundu12:05 - Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu11:55 - Varank'tan sanayi üretimi değerlendirmesi11:55 - Kalın'dan Diyanet Camii kundaklanması açıklaması11:52 - Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sanatçıların, İstanbul seçimlerinde, taraf olacak şekilde mesaj yayınlamalarını, doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir
Sandıkta FETÖ tescillendi
Hedefteki AK Parti'li vekil istifa dilekçesini vermiş
İstanbul seçimleri yine bıçak sırtı
Mansur Yavaş asfalt katılım paylarının tahsilatını durdurdu
Ankara'da tamamı görevde 34 askere FETÖ gözaltısı
Firari FETÖ'cüler için Almanya'da ihanet kampları
Diyanette 3 genel müdür ile teftiş kurulu başkanı görevden alındı
CHP, SP'nin aday göstermesini istiyor
'Çok cumhur reisleri gördüm ama Erdoğan gibisini görmedim'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ben ol da bil 1
sansa stark 2
vedat milör 2
istanbul 3
Game of Thrones 4
FETÖ'nün futbol yapılanması 2
Yeşil 2
anahtar kelime 2
anlam karmaşası 3
asdjkljasdjs 5
SON İLANLAR
Niğde Çiftlik SYDV Personel Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bakırçay Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam