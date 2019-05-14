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9-10-11-12-13-14 Mayıs 2019 tarihlerinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

9-10-11-12-13-14 Mayıs 2019 tarihleri itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
 14 Mayıs 2019 14:00
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9-10-11-12-13-14 Mayıs 2019 tarihlerinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.

Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.

Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.

Aşağıda 9-10-11-12-13-14 Mayıs 2019 tarihleri itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.

Bartın'daki FETÖ davalarında 1 sanığa ceza Boğazlıyan Şeker'de FETÖ'ye 'himmet' vermeyen işten atıldı Karabük'te FETÖ'den 3 sanığa ceza Bir şirkete daha kayyum atandı İzmir'de 17'si muvazzaf 20 asker hakkında gözaltı kararı İstanbul'da Bylock operasyonu: 29 gözaltı FETÖ şüphelisi PTT eski müdürü dahil 14 gözaltı Mersin'de FETÖ operasyonları: 6 gözaltı FETÖ'nün 'TSK yapılanması' soruşturmasında 14 askere tutuklama Ağrı'daki FETÖ operasyonunda 7 muvazzaf askere gözaltı Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama 'FETÖ'cü' iftirası adaletten döndü Başkent'te 59'u ihraç 64 polise FETÖ gözaltısı Danıştay eski üyesine FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis Cihaner'i tutuklatan eski savcının tutukluluğu devam edecek FETÖ'nun küçük bölge sorumlusu tutuklandı Firari FETÖ üyeleri sahte kimlikle yakalandı FETÖ'nün asker yapılanmasında 12 kişiye adli kontrol Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 1 tutuklama Osmaniye'de FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası FETÖ'nün 'askeri öğrenci mahrem abisi'ne hapis cezası Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama FETÖ'nün belediyeler imamı özel hücreye konuldu FETÖ'den gözaltı kararı çıkarılan 52 eski polis yakalandı Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı FETÖ operasyonunda Balıkesir'de 4 kişi yakalandı Ankara'da tamamı görevde 34 askere FETÖ gözaltısı FETÖ'nün sözde 'belediyeler imamı' Karaarslan hakim karşısında TSK'deki FETÖ soruşturmasında 12 tutuklama Ankara'da FETÖ'nün sivil kanadına operasyon: 14 gözaltı kararı İzmir'de FETÖ operasyonunda 18 zanlıdan 14'ü gözaltına alındı Kocaeli'de TÜBİTAK çalışanlarına FETÖ operasyonunda 7 gözaltı FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi davasında 19 sanığa ceza yağdı TSK'dan OHAL sonrası 1553 personel ihraç edildi Danıştay eski üyesine 10 yıl hapis verilerek tutukluluğunun devamı kararı
Memurlar.Net
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