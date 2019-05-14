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Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?

5510 sayılı Kanunun ek madde 18'ine göre bayram ikramiyeleri sabit olarak 1000 TL ödenebilmektedir.
 14 Mayıs 2019 13:12
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Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?

Geçen yıl TBMM'de kabul edilen kanunla, 5510 sayılı Kanuna şu ek madde eklenmişti:

"Ek Madde 18 - (Ek madde: 11.05.2018 - 7143 S.K/Madde 23)
Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir."

Bayram ikramiyesi bir gösterge rakamına bağlanmamıştır, sabit 1000 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu ödemenin artırılması için mülga Bakanlar Kurulu veya Cumhurbaşkanlığına da bir yetki verilmemiştir.

Dolaysıyla, bayram ikramiyeleri şuandaki duruma göre zamlı olmayacaktır. Ancak TBMM'de ilgili maddenin değiştirilmesi yönünde bir kanun kabul ederse bu halde ikramiye zamlı olabilir. Ama şuanki konjoktür de bu ihtimal zor görünmektedir.

Diğer taraftan bu ödeme sadece emeklilere yapılmakta olup, çalışanları kapsamamaktadır.
Memurlar.Net - Özel

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