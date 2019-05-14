ODTÜ'lüler, gay ve lezbiyenler için eylemde

ÖĞRETMENİN KARADENİZ USULÜ TEKNESİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR Ordu’nun Fatsa ilçesinde amatör olarak balıkçılık yapan öğretmen Mustafa Ocak, daha büyük balıkları tutma adına yaptığı bidon tekne ile amacına ulaştı. Küçük yaştan bu zamana kadar amatör olarak balıkçılık yapmayı ve balık tutmayı çok seven Mustafa Ocak, yaptığı tekne ile hem balığı istediği yerde tutuyor hem de bidon teknesi ile herkesin ilgisini çekiyor. Maliyeti sıfır olarak bidon ve kendi atık demirleri kaynatarak yaptığı kasnak ile bedavaya getiren Ocak, “Artık hiçbir balığı oltamdan kaçırmıyorum. Tek başına denize açılarak istediğim yerde balık avlıyorum. Şimdilik tek başıma denize açılıyorum bidon teknemle, ileride daha da geliştirmek istiyorum” dedi.