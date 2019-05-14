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ODTÜ'lüler, gay ve lezbiyenler için eylemde

ODTÜ'lüler, cinsel tercihleri açısından "lezbiyen, gay, biseksüel ve transgender"i ifade eden LGBT yürüyüşüne izin çıkmayınca dersleri boykot kararı alan öğrencilere bazı hocalar da destek verdi.
 14 Mayıs 2019 13:22
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ODTÜ'lüler, gay ve lezbiyenler için eylemde

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) her yıl Mayıs ayında aynı provokatif eylemlere imza atıyor.

LGBT bireyler için yürüyüş yapılmasına Ankara Valiliği tarafından izin verilmedi. Buna rağmen yürüyüş gerçekleştirilince polis olaya müdahale etti.

BOYKOT KARARINA DESTEK

2 gündür yürüyüş yapılamamasına tepki gösteren ODTÜ'lüler dersleri boykot etme kararı aldı. Kampüste bütün gün eylem yapan öğrencilere bazı akademisyenler destek verdi.ODTÜ'lü akademisyenler görevlerini yerine getirmek yerine dersleri iptal ederek eyleme katıldı.

Yapılan eylemler önümüzdeki günlerde de sürebilir
Memurlar.Net
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