Selçuk: Çocuklarımız daha fazla hareket etmeli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Başöğretmen salonunda imzalanan protokolün ardından bahçede yapılan etkinliğe katılarak, "Fiziksel aktiviteler, zihinsel işlemlerle birleşince gerçekten çocuklarımızın gelişimi açısından çok işlevsel oluyor. Fiziksel aktivitesi zayıf olan, az olan çocuklarımızın ne tür problemler yaşadığını gerek çocuk hastalıkları uzmanları gerekse pedagoglarımız net olarak ifade ediyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu arasında imzalanan protokolün ardından Milli Eğitim Bakanlığı içerisindeki bahçede yapılan Oryantiring etkinliğine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Fiziksel aktiviteler, zihinsel işlemlerle birleşince gerçekten çocuklarımızın gelişimi açısından çok işlevsel oluyor. Fiziksel aktivitesi zayıf olan, az olan çocuklarımızın ne tür problemler yaşadığını gerek çocuk hastalıkları uzmanları gerekse pedagoglarımız net olarak ifade ediyor. Bu yüzden de çocuklarımızın daha fazla hareket etmesi, hareket ederken de daha organize bir şekilde belirli stratejileri kurarak çalışmalar yapmasının ayrı bir değeri var. O yüzden de hem dağcılık hem de oryantiring federasyonuyla yaptığımız çalışmaları çok önemli buluyoruz. Bu organizasyonların tüm Türkiye'de yaygınlaşması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben, çocuklarımıza ve öğretmenlerimize, federasyon yetkililerimize özel olarak teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetleri artırmada bakanlık olarak kendi imkanlarımızın sınırlı olduğunu biliyoruz. Sizlerin desteğiyle çok daha ileri aşamalarda çalışmalar yapma fırsatımız oluyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, etkinliğe katılan kimseyi kırmayarak herkesle fotoğraf çektirdi.