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Adil Öksüz'ün yeğenine 2 yıl 1 ay hapis

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz 'Suçluyu kayırmaya teşebbüs' suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı
 14 Mayıs 2019 13:39
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Adil Öksüz'ün yeğenine 2 yıl 1 ay hapis

ABD'ye evrak gönderdiği iddiasıyla tutuklanan ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz, "suçluyu kayırmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılıp adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Esmaül Hüsna Öksüz avukatıyla katıldı.

Duruşmada, sanığa ait dijital materyallerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğu ve raporda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığına yönelik tespit olduğu belirtildi.

Raporun okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını sunan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında daha önce "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açıldığını ancak suçunun "silahlı terör örgütüne yardım" suçu kapsamında kaldığını belirterek, sanığın bu suçtan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Öksüz, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin sadece soyadından ötürü yargılandığını savunarak, "İllaki bir suçlama yapılacaksa bu ancak 'suçluyu kayırmaya teşebbüs' suçundan yapılabilir. Bilirkişi raporunda da herhangi bir suç kaydına rastlanmadığı belirtiliyor. Beraat talep ediyoruz." dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Esmaül Hüsna Öksüz'ün, "suçluyu kayırmaya teşebbüs etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Heyet, tutuklu sanığın "yurt dışına çıkış yasağı" konularak tahliyesini de karara bağladı.

- Olayın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esmaül Hüsna Öksüz'ün kargo ile ABD'ye önemli örgütsel evrak göndereceği istihbaratı üzerine çalışma başlatmış, Öksüz, alıcı olarak E.S. isminin yazıldığı zarfı kargo yetkilisine teslim ettiği sırada suçüstü yakalanmıştı.

İnceleme sonucu zarfta, Adil Öksüz'ün kardeşi ve örgütün sözde "Üsküdar il imamlığı"nı yaptığı gerekçesiyle aranan Mehmet Öksüz, tutuklu olan eşi Şenay Öksüz ve çocukları Zeynep Şeyma Öksüz'e ait bazı evrak bulunmuştu.

Esmaül Hüsna Öksüz'ün ifadesinde, paketin kendisine ait olduğunu ve Mehmet Öksüz'ün talimatı üzerine kargo ile göndermeye çalıştığını söylediği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Öksüz, tutuklanmıştı.

İddianamede Öksüz'ün, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.
Anadolu Ajansı
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