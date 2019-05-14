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Başsavcılığın itirazı üzerine istismar şüphelisi tutuklandı

Antalya'da biri kız iki çocuğu iş yerine kilitleyerek cinsel içerikli video izlettikten sonra cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının ardından yeniden gözaltına alınıp tutuklandı
 14 Mayıs 2019 13:58
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Başsavcılığın itirazı üzerine istismar şüphelisi tutuklandı

İddialara göre, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde telefon üzerine iş yeri bulunan 53 yaşındaki M.F., farklı zamanlarda çağırdığı S.D. (16) adlı erkek ile F.N.K. adlı kız çocuğuna cinsel içerikli fotoğraflar gösterip videolar izletti, ayrıca iş yerinde çocuklara cinsel istismarda bulundu. Olay sonrası S.D., durumu polise ihbar etti.

İçeride kilitli olduğu ortaya çıktı

Polis ekipleri, çocuğun ifadesinin ardından iş yerine operasyon düzenledi. İş yerini inceleyen ekipler, F.N.K.'nın içeride kilitli olduğunu belirledi. Bu sırada iş yerine gelen M.F. polis ekiplerince gözaltına alındı, F.N.K. ise kurtarıldı. Kayıp başvurusu bulunan F.N.K., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan M.F., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"Yardım ediyordum"

Şüpheli, ifadesinde çocuklarının ikisinin de yurt çocuğu olduğunu ve onlara sadece yardımda bulunduğunu iddia etti. Kız çocuğunu dükkana kilitleme olayının doğru olmadığını ileri süren şüpheli, iş yerinden ayrıldığında içeriye başkasının girmemesi için kepengi kendisinin indirdiğini, suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılık itirazı nedeniyle dün sabah yeniden gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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