1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'de kundaklanan Diyanet Camisi için yardım kampanyası

ABD'nin Connecticut eyaletinde kundaklanan New Haven Diyanet Camisi için yardım kampanyası başlatıldı
 14 Mayıs 2019 14:01
Yazdır
ABD'de kundaklanan Diyanet Camisi için yardım kampanyası

ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde kundaklanan Diyanet Camisi için yardım kampanyası başlatıldı.


Amerika'da diyanet camisi kundaklandı

Amerika Diyanet Merkezinin (DCA) internet sitesinde, "New Haven Camisi'ne Destek" başlığıyla açılan kampanyada kundaklanan camiyi onarmak için yardım çağrısında bulunuldu.

DCA Başkanı Dr. Fatih Kanca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bölgede yaşayan Türk toplumunun emekleriyle ve Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla bugüne kadar inşaatı devam eden New Haven Diyanet Camimizde İslamofobik bir saldırı sonrası meydana gelen hasarın giderilmesi için Türk Amerikan toplumunu ve bütün Müslümanları, hatta vicdan sahibi tüm insanları bu yaraları sarmaya davet ediyorum." dedi.

Kanca, şöyle devam etti:

"İnsanlığın kendini en güvende hissetmesi gereken yer olan bir mabede yapılan nefret dolu saldırının izlerini silmek için bugün sivil toplum kurumlarının, inisiyatif sahiplerinin ve tüm kardeşlerimizin bu hassas meselede birlikte hareket etmesi tarihi bir görevdir. İslam karşıtlığına dayalı duygularla kutsal mabedimize karşı yapılan saldırıyı, her zaman olduğu gibi bu kez de milletimizin, içerisinde bulunduğumuz rahmet ayında madden ve manen telafi edeceğine dair inancım tamdır."

Kanca, kundaklanan caminin DCA öncülüğünde başlatılan kampanyayla yeniden imar edileceğini belirterek "Bir an önce çocuklarımızın mektebi, yetişkinlerimizin de mabedi olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yardım kampanyasında, camide meydana gelen hasarın 500 bin dolardan fazla olduğu kaydedilerek, resmi soruşturma ve sigorta işlemleri tamamlanana kadar ilk aşama için 100 bin dolar toplanmasının hedeflendiği belirtildi.

- Eyalet valisinden destek

Connecticut Valisi Ned Lamont da camiyi ziyaret ederek soruşturmayı sürdüren polis ve itfaiye departmanından kundaklama hakkında bilgi aldı.

Lamont, olay yerinde bulunan New York ve Boston başkonsolosluklarından Türk yetkililere ve cami yönetimine, duyduğu üzüntüyü dile getirerek her türlü yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Vali Lamont, Twitter'dan da "Dini bir kuruma yapılan nefret dolu bu saldırı iğrenç ve dehşet verici. Devletimizde veya milletimizde bu saldırının yeri yoktur. Soruşturmanın sürdürülmesi ve sorumluların hesap vermesinden emin olmak için yerel yetkililerle çalışacağız." paylaşımında bulundu.

Soruşturmayı yürüten yerel yetkililer, kundaklamaya ilişkin bilgi paylaşımı için 2 bin 500 dolar, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Connecticut Ofisi de yangına sebep olan fail veya faillerin bulunması için 10 bin dolar ödül koyduğunu duyurdu.

Pazar günü saat 16.30 sularında caminin giriş kısmında kundaklama sonucu başladığı belirtilen yangın, dış cepheden üçüncü kata ulaşmış, yerel itfaiye teşkilatının yaklaşık bir saat süren çabaları sonucu kontrol altına alınabilmişti.

Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken büyük çapta hasar meydana geldiği tespit edilen camide, özellikle söndürme işlemi esnasında kullanılan tonlarca su nedeniyle binanın yanmayan büyük bölümünde buna bağlı hasarlar meydana geldiği kaydedilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DİB Başkanı Erbaş, ABD'de cami kundaklanması kınadı
14 Mayıs 2019 14:53		 Şehit Uzman Çavuş Demirci son yolculuğuna uğurlandı
14 Mayıs 2019 14:41
Deniz Kurdu tatbikatında yunus balıkları, savaş gemileri ile yarıştı
14 Mayıs 2019 14:35		 Yayladağı çileği Rusya'ya ihraç edilecek
14 Mayıs 2019 14:24
Protokol üyeleri yerlerini engelliler ve ailelerine verdi
14 Mayıs 2019 14:11		 'Kız çocuk işçi sayısı tarım sektöründe yüzde 58'
14 Mayıs 2019 13:47
Anneler Günü'nünde en çok bu hediye alındı
14 Mayıs 2019 13:26		 Eşref Kolçak'tan üzücü haber: Hastaneye kaldırıldı
14 Mayıs 2019 06:40
Ülke genelinde sıcaklık 2-5 derece artacak-Haritalı
14 Mayıs 2019 06:30		 Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
13 Mayıs 2019 23:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:53 - DİB Başkanı Erbaş, ABD'de cami kundaklanması kınadı14:50 - Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya yönelik ilk teşebbüs: Şubat 201214:50 - Buldan: HDP, 23 Haziran'da da 31 Mart'taki kararlı tutumunu sürdürecektir14:47 - Binali Yıldırım'dan gençlere: İftara sizdeyim konum atın14:41 - Şehit Uzman Çavuş Demirci son yolculuğuna uğurlandı14:35 - Deniz Kurdu tatbikatında yunus balıkları, savaş gemileri ile yarıştı14:30 - Bartın'daki FETÖ davalarında 1 sanığa ceza14:26 - Sözleşmeli sağlık personeli alımında mülakat olacak mı?14:24 - Yayladağı çileği Rusya'ya ihraç edilecek14:19 - Boğazlıyan Şeker'de FETÖ'ye 'himmet' vermeyen işten atıldı
14:11 - Protokol üyeleri yerlerini engelliler ve ailelerine verdi14:08 - Sakarya'dan 126 ülkeye ihracat14:04 - Türkiye, Ruslara Jandarma sistemini öğretecek14:03 - Bekçiler, kimlik sorup arama yapabilir mi?14:01 - ABD'de kundaklanan Diyanet Camisi için yardım kampanyası14:00 - 9-10-11-12-13-14 Mayıs 2019 tarihlerinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar13:58 - Başsavcılığın itirazı üzerine istismar şüphelisi tutuklandı13:55 - Bahar alerjisini soğuk algınlığı ile karıştırmayın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sanatçıların, İstanbul seçimlerinde, taraf olacak şekilde mesaj yayınlamalarını, doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir
Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?
Sandıkta FETÖ tescillendi
İstanbul seçimleri yine bıçak sırtı
Hedefteki AK Parti'li vekil istifa dilekçesini vermiş
Mansur Yavaş asfalt katılım paylarının tahsilatını durdurdu
Ankara'da tamamı görevde 34 askere FETÖ gözaltısı
Soylu'dan 'Her şey çok güzel olacak' pankartı açıklaması
CHP, SP'nin aday göstermesini istiyor
'Çok cumhur reisleri gördüm ama Erdoğan gibisini görmedim'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bu sezonun sampiyonu kesinlikle galatasaraydir 2
Mavi 6
anahtar kelime 2
Umut taciri 1
her şey çok kötü olacak 1
çaylakların başlık açamaması 2
x,y,z 3
fenerbahçe iz bırakanlar forması 4
asdjkljasdjs 6
anneler günü 5
SON İLANLAR
Niğde Çiftlik SYDV Personel Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bakırçay Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Gülağaç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı
Manisa Köprübaşı SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam