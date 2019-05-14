Deniz Kurdu tatbikatında yunus balıkları, savaş gemileri ile yarıştı
Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatları arasında yer alan "Deniz Kurdu-2019" tatbikatı devam ederken, yunus balıkları seyir halinde olan T.C.G. Turgutreis Gemisi ile yarıştı
|14 Mayıs 2019 14:35
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de düzenlenen Deniz Kurdu-2019 tatbikatı devam ediyor. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen top atışları ile gerçekleri aratmayan anlara sahne olan tatbikatta, gemiler atış sonrasında su üstü atışları için tekrar seyre çıktı.
Yunus balıkları da seyir halinde olan T.C.G. Turgutreis Gemisi'ne eşlik ederek, gemi ile yarıştı. Ara ara su üstüne çıkan yunuslar, renkli görüntülere sahne oldu.
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