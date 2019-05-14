Sözleşmeli sağlık personeli alımında mülakat olacak mı?

663 sayılı Sağlık Alanaında Bazı Düzenlemeler Hakkında KHK'nın 45/A maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"(2) Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabilir. Sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."

Bu KHK hükmüne göre, Sağlık Bakanlığının doğrudan KPSS puanıyla personel alması mümkün olduğu gibi, sözlü sınavla da personel alması mümkündür.

2016 yılında yürürlüğe konulan yukarıdaki kanun maddesi hükmü gereğince Sağlık Bakanlığınca sözlü sınava dair usul ve esas belirlenmiş olup, bu usul ve esaslar bundan sonraki alımların kesinlikle sözlü sınavla yapılacağı anlamına gelmemektedir. Zira kanun metni, Sağlık Bakanlığına, sadece KPSS puanıyla da alım yapma yetkisi verilmektedir. Bakanlığın da kısa vadede sözlü sınavla personel alımı yapmayı düşünmediği belirtilmektedir.

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