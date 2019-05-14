Sözleşmeli sağlık personeli alımında mülakat olacak mı?
|14 Mayıs 2019 14:26
|Yazdır
663 sayılı Sağlık Alanaında Bazı Düzenlemeler Hakkında KHK'nın 45/A maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
"(2) Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabilir. Sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."
Bu KHK hükmüne göre, Sağlık Bakanlığının doğrudan KPSS puanıyla personel alması mümkün olduğu gibi, sözlü sınavla da personel alması mümkündür.
2016 yılında yürürlüğe konulan yukarıdaki kanun maddesi hükmü gereğince Sağlık Bakanlığınca sözlü sınava dair usul ve esas belirlenmiş olup, bu usul ve esaslar bundan sonraki alımların kesinlikle sözlü sınavla yapılacağı anlamına gelmemektedir. Zira kanun metni, Sağlık Bakanlığına, sadece KPSS puanıyla da alım yapma yetkisi verilmektedir. Bakanlığın da kısa vadede sözlü sınavla personel alımı yapmayı düşünmediği belirtilmektedir.
İŞTE RESMİ OLUR YAZISI
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|2019/2 KPSS tercihlerinde çok az kadro yer alabilir
14 Mayıs 2019 00:01
|Arnavutköy Belediyesi, 5 aydır, adayları bekletiyor
10 Mayıs 2019 14:41
|2 bin 300 aday, Ali Yerlikaya'dan atamaların yapılmasını talep ediyor
10 Mayıs 2019 11:00
|MSB, 165 memur alımında başvuru sonuçlarını açıkladı
09 Mayıs 2019 15:36
|İSG sınav giriş yerleri açıklandı
08 Mayıs 2019 14:04
|2019 KPSS'ye girenlerin 2018 puanları etkilenir mi?
08 Mayıs 2019 10:03
|İslam İşbirliği Teşkilatı'nda çalışacak tercüman aranıyor
07 Mayıs 2019 16:14
|MEB, milli sporcular arasından 86 sözleşmeli öğretmen alacak
07 Mayıs 2019 16:01
|ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı
07 Mayıs 2019 13:52
|MBSTS cevap kağıtları erişime açıldı
07 Mayıs 2019 13:42