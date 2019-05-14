Binali Yıldırım'dan gençlere: İftara sizdeyim konum atın
|14 Mayıs 2019 14:47
|Yazdır
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım, dün sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada İstanbullulara iki müjdeli haber verdi.
Yıldırım yaptığı açıklamada, "Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek" vaadinde bulundu.
Gençler iftara sizdeyim konum atın
Buna sevinen Ensar Dikgöz isimli genç, arkadaşları ile birlikte fotoğrafını,
"Başkanım müjdeleriniz için çok teşekkür ediyoruz, bir gün bize iftara
bekleriz" yazısıyla birlikte cevap olarak paylaştı.
Bu teklife kayıtsız kalmayan Yıldırım da, "Gençler iftara sizdeyim. Konum atın" karşılığını verdi.
Gençler iftara sizdeyim. Konum atın?? https://t.co/ui9FGjCC7c
Binali Yıldırım (@BY) 14 Mayıs 2019
Binali Yıldırım'dan İstanbullulara iki müjde daha
Erdoğan da kayıtsız kalmamıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz yıl, bir öğrencinin Twitter üzerinden, "Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?" davetine, "Çayınız hazırsa geliyorum" yanıtını vermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere sahur yaparken.
Daha sonra Ankara Altındağ'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden Erdoğan, öğrencilerle sahur yapıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Buldan: HDP, 23 Haziran'da da 31 Mart'taki kararlı tutumunu sürdürecektir
14 Mayıs 2019 14:50
|Türkiye, Ruslara Jandarma sistemini öğretecek
14 Mayıs 2019 14:04
|Belediye personeli Ankara'da yediği yemeği Denizli'de ödetti
14 Mayıs 2019 13:51
|Selçuk: Çocuklarımız daha fazla hareket etmeli
14 Mayıs 2019 13:30
|ODTÜ'lüler, gay ve lezbiyenler için eylemde
14 Mayıs 2019 13:22
|Soylu'dan 'Her şey çok güzel olacak' pankartı açıklaması
14 Mayıs 2019 12:47
|Tarım ilacından kanser olan çifte 2 milyar dolar tazminat
14 Mayıs 2019 11:43
|Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü
14 Mayıs 2019 11:39
|CHP, SP'nin aday göstermesini istiyor
14 Mayıs 2019 11:34
|Ak Partili Vekil: İstifa etmedim
14 Mayıs 2019 11:27