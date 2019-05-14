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Binali Yıldırım'dan gençlere: İftara sizdeyim konum atın

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kendisini iftara davet eden gençlere, sosyal medya hesabı üzerinden,"Gençler iftara sizdeyim. Konum atın" karşılığını verdi
 14 Mayıs 2019 14:47
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Binali Yıldırım'dan gençlere: İftara sizdeyim konum atın

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım, dün sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada İstanbullulara iki müjdeli haber verdi.

Yıldırım yaptığı açıklamada, "Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek" vaadinde bulundu.

Gençler iftara sizdeyim konum atın

Buna sevinen Ensar Dikgöz isimli genç, arkadaşları ile birlikte fotoğrafını, "Başkanım müjdeleriniz için çok teşekkür ediyoruz, bir gün bize iftara bekleriz" yazısıyla birlikte cevap olarak paylaştı.
Bu teklife kayıtsız kalmayan Yıldırım da, "Gençler iftara sizdeyim. Konum atın" karşılığını verdi.

Gençler iftara sizdeyim. Konum atın?? https://t.co/ui9FGjCC7c

Binali Yıldırım (@BY) 14 Mayıs 2019
Binali Yıldırım'dan İstanbullulara iki müjde daha

Erdoğan da kayıtsız kalmamıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz yıl, bir öğrencinin Twitter üzerinden, "Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?" davetine, "Çayınız hazırsa geliyorum" yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere sahur yaparken.
Daha sonra Ankara Altındağ'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden Erdoğan, öğrencilerle sahur yapıştı.
Yeni Şafak
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