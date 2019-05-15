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15 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

15 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
 15 Mayıs 2019 00:01
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15 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi iftar yemeği verecek.

(Ankara/17.00/17.15/18.15/19.00/20.03)

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile KKTC, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve 81 ilden gelen temsilci gençlerle bir araya gelecek.

- Şentop, Romanya Temsilciler Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Angel Tilvar, Rusya Federasyon Konsey Başkanı Valentina Matviyenko'yu ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/14.00/15.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanlığında düzenlenecek "Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı ve 2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/13.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"nin tanıtımını yapacak.

(Ankara/11.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, şubat ayı iş gücü istatistikleri ile mart ayı ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Bursları Türkiye Söyleşileri Programında öğrencilere hitap edecek.

(Ankara/11.00)

2- KKTC'de hükümetin istifasının ardından yeni hükümetin kurulma sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek.

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının düzenlediği "Ramazan Kitapla Buluşuyor" başlıklı 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarının Sultanahmet Meydanı ve Büyük Çamlıca Camisi'ndeki açılışlarına katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

3- Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 27 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

4- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

5- "Dünya Hipertansiyon Günü" etkinlikleri kapsamında toplumun ve TBMM çalışanlarının hipertansiyon konusunda bilinç düzeyini artırmak amacıyla "Meclis Çatısı Altında Farkındalık" adı altında toplum sağlığı projesi gerçekleştirilecek.

(TBMM/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/09.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası Sivas'ta sahibini bulacak. Kupanın final maçında Akhisarspor ile Galatasaray, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Sivas/20.45)

3- Dünya Tekvando Şampiyonası İngiltere'de başlayacak.

(Manchester/11.30)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe ile Çukurova Basketbol, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/17.45)

5- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası İzmir'de sahibini bulacak. Kupanın final maçında Beşiktaş Mogaz ile SELKA Eskişehir Hentbol, Celal Atik Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/18.00)

6- TFF 3. Lig play-off yarı final rövanş maçlarında 1. Grup'ta Nazilli Belediyespor-Ergene Velimeşespor, Tire 1922-Nevşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Van Büyükşehir Belediyespor-Karşıyaka, Esenler Erokspor-Kızılcabölükspor, 3. Grup'ta ise Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor, Kocaelispor-Yeni Çorumspor karşı karşıya gelecek.

(Aydın/16.00/İzmir/18.00/Van/15.00/İstanbul/Bursa/16.00/Kocaeli/19.30)

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