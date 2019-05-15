Kravat takma zorunluluğu, 4 ay süreyle, bugün kalkıyor
|15 Mayıs 2019 01:05
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2007 tarihli mülga Başbakanlık Genelgesi uyarınca, 15 Mayıs ila 15 Eylül tarihleri arasında, makam odalarına giriş ve çıkışlar da dahil olmak üzere ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu kaldırılmaktadır.
İşte 2007/14 sayılı mülga Başbakanlık Genelgesi
Başbakanlık Genelgesi:
(26 Mayıs 2007 tarihli ve 26533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)
GENELGE
2007/14
Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin kılık ve kıyafeti ile klimaların ayarlanmasına yönelik hususlar 2006/14 sayılı genelge ile belirlenmişti.
Hava sıcaklıkları ile ilgili tahminler dikkate alınarak; sıcaklıkların bunaltıcı düzeylere yükselmesi nedeniyle çalışma koşullarında oluşabilecek olumsuzlukların giderilmesi, hava şartlarından kaynaklanabilecek verimlilik azalışının önlenmesi ve küresel ısınma etkilerinin azaltılması amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte belirtilen hususlar da dikkate alınarak bakanlıklar ve valiliklerce;
1.Bölgelerin iklimi ve çalışma ortamları dikkate alınarak, 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında makam odalarına giriş ve çıkışlar dahil olmak üzere ceket giyme ve kravat takma zorunluluğunun kaldırılması,
2.Önemli miktarlarda elektrik tüketimine neden olan klimaların 22-24 dereceye ayarlanması,
hususlarında gereken tedbirler alınacaktır.
24 Haziran 2006 tarihli ve 26208 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan 2006/14 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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