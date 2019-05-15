Hatipoğlu'nun 'din değiştirme' programına tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 13 yaşındaki bir çocuğun Nihat Hatipoğlu'nun programında din 'değiştirmesi'ni yorumladı. Yeneroğlu, konuyla ilgili "Nihat hocaya yakıştıramadım ve üzüldüm'' şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Milletveki Mustafa Yeneroğlu, Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayında 13 yaşındaki erkek çocuğunu ailesinden habersiz din değiştirmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir yorum yapan Mustafa Yeneroğlu, "Nihat hocaya yakıştıramadım ve üzüldüm. Ailesinin rızası olmaksızın 13 yaşındaki bir Müslüman çocuğun Hristiyanlar tarafından vaftiz edilmesi durumunda ne hissedersem, bu görüntüler karşısında aynı hissiyatı taşıdım. İstismar mutlaka bir boyutu. Asıl sorun empati yoksunluğu" ifadelerini kullandı.