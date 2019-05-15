Erdoğan: YSK üyelerine çete demek demokrasiden nasibini almamaktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar programında konuştu. Erdoğan, "Biz mücadelemizin hepsini sandıktan aldığımız güçle kazandık. Mesele bu çok basit, çaldılar. Hiç kimsenin sandığın mahremiyetine el uzatmasına, dizayn etmesine izin vermedik. Bugün de vermeyeceğiz" dedi.
|15 Mayıs 2019 01:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar programında açıklamalarda bulundu.
'YSK ÜYELERİNE ÇETE DEMEK DEMOKRASİDEN NASİPSİZLİKTİR'
- Kimsenin milletin hakemliğinden kaçmaya, sabah akşam mızıkçılık yapmaya, bu yol açıldığı için suçlamaya hakkı yoktur. YSK üyelerine çete demek demokrasiden nasibini almamaktır. İnşallah milletimiz, ülkemiz ve şehirlerimiz için en doğru kararı verecektir.
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