Erdoğan, 1200 yaşındaki ağacı görmeye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar programında açıklamalarda bulundu.

- 15 Temmuz tarihimizde ak koyun ile kara koyunun belli olduğu, safların netleştiği bir gündür. 15 Temmuz bu ülkede gerçek demokratlar ile demokrasiden geçinenler arasındaki farkın ortaya çıktığı bir test günüdür. Hamdolsun, milletimiz bu sınavdan da alnının akıyla çıkmıştır. Çiftçilerimiz, demokrasinin varlık yokluk mücadelesi verdiği o meşum gecede gerçekten asil bir duruş sergilediler. Birileri darbecilerle anlaşıp, tankların arasından kaçarken bizim çiftçimiz nasırlı elleriyle o gece tanklara meydan okudu.

- Mevlana 'çalılar otlar çabuk yetişir, ama gül bir yılda yetişir' diyor. Ben karşımdakileri güller olarak görüyorum. Sizler gülistanın güllerisiniz. Sizin böyle bir özelliğiniz var. Yan tarafımda oturan genç kardeşim İbrahim "Mersin'in Mut'unda bin ikiyüzün üzerinde yaşı olan zeytin ağacı var." Bugün de benim mektepte öğrendiğim ders bu oldu. Onun için Mut'a gitmemiz lazım, o ağacı bir göreceğiz.