Mansur Yavaş'tan yeni hizmet: Büyük Atatürk portresi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meclis Salonu'nun duvarına, koltuğunun hemen arkasına büyük ebatlarda Atatürk fotoğrafı yerleştirdi
|15 Mayıs 2019 01:39
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nun duvarına, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı asıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve başlamasının ardından icraatlerinden biri olan duvardaki devasa fotoğraf, CHP saflarını oldukça mutlu etti.
CHP'LİLER BEĞENDİ
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir de meclisin eski ve yeni halini Twitter üzerinden paylaştı. Demir, "Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nun eski ve yeni hali. Mustafa Kemal Atatürk çok yakışmış, teşekkürler başkanım." yorumunda bulundu.
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