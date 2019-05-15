İlçe MEM'den, öğle arası için nöbet uygulaması
İzmit ilçe milli eğitim müdürlüğü, öğle arası için nöbet uygulamasına geçti
|15 Mayıs 2019 09:00
|Yazdır
İzmit ilçe milli eğitim müdürlüğü, 657 sayılı Kanuna dayandığını belirterek, öğle arası için nöbet uygulaması başlattı
Şube müdürü tarafından personele tebliğ edilen cetvelde, her personelin nöbetçi olduğu gün ve saatler yer aldı.
Yapılan açıklamada nöbetçilerin öğlen arasını 13:30 ila 14:30 arasında yapabileceği belirtildi.
İşte nöbet çizelgesi
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
9 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Öğrencilere küfreden öğretmen değil müdür görevden alındı
06 Mayıs 2019 09:46
|LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
24 Nisan 2019 10:07
|İstanbul MEM'in projesine 5 bin 119 başvuru yapıldı
20 Nisan 2019 15:52
|MEB, Mavi Balina ve Momo için özel portal hazırladı
17 Nisan 2019 11:50
|Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden EBS'ye cevap
15 Nisan 2019 23:00
|Öğretmenler obezite eğitimi verecek
10 Nisan 2019 14:09
|Konya'da, okullarda zil sesleri sustu
10 Nisan 2019 13:37
|İstanbul MEM, 'Mesleğim Hayatım' portalını tanıttı
27 Mart 2019 16:44
|Öğretmenler, yeteneklerini ve deneyimlerini paylaştı
25 Mart 2019 16:20
|İstanbul'daki Masal Zirvesine 800 öğretmen katıldı
16 Mart 2019 16:20