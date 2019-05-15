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İlçe MEM'den, öğle arası için nöbet uygulaması

İzmit ilçe milli eğitim müdürlüğü, öğle arası için nöbet uygulamasına geçti
 15 Mayıs 2019 09:00
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İlçe MEM'den, öğle arası için nöbet uygulaması

İzmit ilçe milli eğitim müdürlüğü, 657 sayılı Kanuna dayandığını belirterek, öğle arası için nöbet uygulaması başlattı

Şube müdürü tarafından personele tebliğ edilen cetvelde, her personelin nöbetçi olduğu gün ve saatler yer aldı.

Yapılan açıklamada nöbetçilerin öğlen arasını 13:30 ila 14:30 arasında yapabileceği belirtildi.

İşte nöbet çizelgesi

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