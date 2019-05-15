Gıda teknologları da o listeye ekleniyor
|15 Mayıs 2019 02:07
|Yazdır
Gıda Teknolojisi Lisans mezunları yani Gıda Teknologları 5996 sayılı Gıda Yem Kanunu Ek 1 listesine ekleniyor. Tebliğ yanen yayımlanması halidne gıda teknologları da zorunlu personel olarak çalışabilecekler.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun, 22 .maddesinin 7. fıkrası, gıda ve yem işletmelerinde zorunlu olarak çalıştırılması gereken personeli, Kanunun k-1 cetveli ile belirlemiş, bu cetvelde değişiklik yapma yetkisini de Bakanlığa bırakmıştır. İşte 22. maddenin 7. fıkrası:
"(7) Ek-1'de belirlenen gıda ve yem işletmeleri, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırmak zorundadır. Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre, Ek-1'de Bakanlıkça değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler Bakanlıkça çıkarılacak bir tebliğ ile ilan edilir."
İşte Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklama:
Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ Taslağı Görüşe Açılmıştır.
Tebliğ taslağı ve görüş bildirme formu için tıklayınız ...
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sağlıkta PDC'ler yeniden düzenleniyor
16 Mayıs 2019 16:36
|İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri
16 Mayıs 2019 15:16
|Sağlık Bakanlığı, tatilde, diyalizi uygulaması yapacak illeri belirledi
16 Mayıs 2019 11:50
|Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
16 Mayıs 2019 10:04
|Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
16 Mayıs 2019 08:51
|BDDK Başkanlığı'na Mehmet Ali Akben atandı
16 Mayıs 2019 07:21
|F-35'ler için kurulan merkez tamamlandı
16 Mayıs 2019 06:50
|Veri güvenliğinde kontrol sizde olsun
16 Mayıs 2019 06:10
|HSK, birinci snıfa ayrılma incelemesine tabi tutacağı personeli açıkladı
16 Mayıs 2019 04:18
|AA muhabirini arama çalışmaları yarın devam edecek
15 Mayıs 2019 23:41