Gıda teknologları da o listeye ekleniyor

Gıda Teknolojisi Lisans mezunları yani Gıda Teknologları 5996 sayılı Gıda Yem Kanunu Ek 1 listesine ekleniyor. Tebliğ yanen yayımlanması halidne gıda teknologları da zorunlu personel olarak çalışabilecekler.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun, 22 .maddesinin 7. fıkrası, gıda ve yem işletmelerinde zorunlu olarak çalıştırılması gereken personeli, Kanunun k-1 cetveli ile belirlemiş, bu cetvelde değişiklik yapma yetkisini de Bakanlığa bırakmıştır. İşte 22. maddenin 7. fıkrası:

"(7) Ek-1'de belirlenen gıda ve yem işletmeleri, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırmak zorundadır. Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre, Ek-1'de Bakanlıkça değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler Bakanlıkça çıkarılacak bir tebliğ ile ilan edilir."

İşte Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklama:

Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ Taslağı Görüşe Açılmıştır.

Tebliğ taslağı ve görüş bildirme formu için tıklayınız ...