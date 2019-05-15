Mahmut Tanal, Meclis'teki terör eyleminin neresinde?
|15 Mayıs 2019 02:21
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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret için TBMM'ye gelen biri kadın 2 şahıs, Meclis çalışanını rehin almak isterken güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi.
TBMM Güvenlik kaynakları, bugün saat 15.00 sıralarında DHKP/C terör örgütü üyesi 2 kişinin TBMM Dikmen Kapısı girişindeki Ziyaretçi Kabul salonunda bulunan bankodaki görevlilere CHP Milletvekili Mahmut Tanal'a geldiklerini söylediklerini ifade ettiler. Görevliler Mahmut Tanal'ı aradılar. CHP'li Tanal DHKP-C'li 2 örgüt üyesinin konuklarını olduğunu doğruladı.
Mulla Zincir ve Eylem Yücel Ziyaretçi Kabul salonuna güvenlik kontrol noktasına geldiler. Giriş bölümünde polislerin arama ve güvenlik sorgulaması sırasında, Meclis çalışanını rehin almak istedi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu teröristler etkisiz hale getirildi. Yakalanan şahısların üst aramalarında bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulundu.TBMM çalışanını rehin almak isteyen 2 DHKP/C'li yakalandı
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